Gipfeltreffen im Kanzleramt: Regierungschefin Angela Merkel empfing Deutschlands Apfelköniginnen zum traditionellen Apfelkabinett (FOTO)

Berlin (ots) -Fünf Apfelköniginnen aus den bedeutendsten deutschen Anbaugebietenversorgten heute die Regierungszentrale mit körbeweiseknackig-frischen Äpfeln. Für den Rest der Nation gibt es einköstliches Flammkuchen-Rezept.Schon Winston Churchill konstatierte: Man soll dem Leib etwasGutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen! Diesemstaatsmännischen Motto getreu, fand heute im Kanzleramt dertraditionell standesgemäße Empfang für das liebste Obst der Deutschenstatt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Bundesminister und-ministerinnen Olaf Scholz, Horst Seehofer, Ursula von der Leyen,Julia Klöckner, Franziska Giffey, Anja Karliczek, Svenja Schulze undviele mehr begrüßten nicht nur die Apfel-Hoheiten ausSchleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Sachsen & Sachsen-Anhalt,Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch dieersten frischen Ernte-Erzeugnisse aus deren Anbauregionen. Darunterden saftigen und sehr beliebten Elstar, die süßen Sorten Jonagold undJonared, sowie den aromatisch-würzigen Holsteiner Cox und dieLieblings-Apfelsorte der Kanzlerin, den Boskoop. Ein Apfel, an demKanzlerin Merkel insbesondere die ausgeprägte Säure und das festeFruchtfleisch schätzt!Sonderkabinett mit BissDas "Apfelkabinett", das auf eine Initiative derErzeugerorganisationen zurückgeht, gibt es bereits seit 1976. DerTradition folgend übergaben auch in diesem Jahr die, von deneinzelnen Landesverbänden, gewählten Apfel- und Blütenhoheiten direktvor dem Kabinettsaal an Bundeskanzlerin Angela Merkel und dieBundesminister und Staatssekretäre der Bundesregierung fast 300 Kiloder beliebtesten heimischen Apfelsorten. Ein idealer Snack fürzwischendurch, der viele wertvolle Inhaltsstoffe enthält und einoptimaler Energie- und Vitaminlieferant ist - und zwar das gesamteJahr über. Denn dank modernster Lagertechnologie können Verbraucherdas knackig-frische Obst ganzjährig genießen.Der Apfel steht bei den Deutschen weiter hoch im KursMit etwa 934.000 Tonnen wird in diesem Jahr eine gute Erntemengeerwartet. Gut für die deutschen Verbraucher. Denn die sind zu 88%Apfelkäufer und Äpfel hierzulande die unangefochtene Nr.1 imObst-Ranking. 18,4 Kilo des köstlichen Kernobstes kaufte imvergangenen Jahr jeder private deutsche Haushalt. Das macht rund 123Äpfel pro Haushalt oder rund 60 Äpfel pro Person. Apfelliebhaberhaben dabei die Qual der Wahl: Denn der Handel bietet im Schnitt einSortiment von etwa 15 verschiedenen Apfelsorten. Den Spitzenplatz inder Rangliste der beliebtesten Äpfel belegt seit Jahren in Folge deraromatisch-saftige Elstar. Auf ihn entfallen im Schnitt ca. 20Prozent der gesamten Absatzmenge. Platz zwei belegt dersüß-säuerliche Braeburn mit rund 13 Prozent. Es folgen diefein-säuerlichen Jonagold und Jonagored, der süße Gala und dersüß-aromatische Golden Delicious. Auf dieses Sextett entfälltdementsprechend auch gut die Hälfte der deutschen Produktion.(Quelle: Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) & GfKHaushaltspanels)Kurze Wege, Top-Frische, hohe Erzeugungsstandards: gute Gründe fürÄpfel aus DeutschlandRaika Stresska vertrat das Alte Land. Sabrina Heiß repräsentiertedie Bodensee Region und Ba und Vanessa Balzer das BundeslandMecklenburg-Vorpommern. Laura Kirscher war für den Freistaat Sachsensowie Sachsen-Anhalt und Anna Mahnig für Nordrhein-Westfalen dabei.Und sie alle sind sich einig: "Es gibt viele gute Gründe, sich fürfrisches Obst aus deutschen Anbauregionen zu entscheiden. ZumBeispiel die kurzen Lieferwege und die hohen Standards beim Anbau.Außerdem schmecken frische Äpfel aus der Region einfach besser!" Füralle weiteren Fragen und / oder Bildwünsche können Sie sich gern anpresse@deutsches-obst-und-gemuese.de wenden. Dort erhalten Sieselbstverständlich auch das Apfel-Flammkuchenrezept mit Bildern.Über "Deutschland - Mein Garten.""Deutschland - Mein Garten." ist eine Verbraucherkampagne, dieüber die vielen Frische-, Qualitäts- und Umweltvorteile von Obst undGemüse aus Deutschland informiert. Ziel ist es, Verbrauchern dieheimischen Produkte, deren Saison und ihre Vorzüge näher zu bringen.Initiator der Kampagne ist die Bundesvereinigung derErzeugerorganisationen Obst und Gemüse e.V. (BVEO).Über die BVEOSeit 1970 ist die Bundesvereinigung der ErzeugerorganisationenObst und Gemüse e.V. (BVEO) der nationale Zusammenschluss vonErzeugerorganisationen und Einzelunternehmen für Obst und Gemüse.Unter dem gemeinsamen Dach haben die Mitglieder wichtige Kompetenzengebündelt, um ihr gemeinsames Know-how für die hohenQualitätsstandards von deutschem Obst und Gemüse einzusetzen. Nebender Organisation von Messe- und Kongressauftritten vertritt derVerband vor allem die politischen Interessen seiner Mitglieder undsteuert die PR- und Marketingmaßnahmen.Pressekontakt:Pressebüro deutsches Obst und Gemüsec/o Pretzlaw CommunicationsElke Schickedanzpresse@deutsches-obst-und-gemuese.deTel. 030-28 49 78-21Fax 030-28 49 78-28Original-Content von: Deutschland - Mein Garten (eine Initiative der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse / BVEO), übermittelt durch news aktuell