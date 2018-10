Gipfeltreffen in der DKB Handball-Bundesliga: Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt gegen Verfolger SC Magdeburg am Donnerstagabend live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Am Donnerstag, Samstag und Sonntag überträgt Sky alle neunPartien des 11. Spieltags in der DKB Handball-Bundesliga sowie zweiSpiele der EHF Champions League live und exklusiv- Sky Experte Stefan Kretzschmar ist beim Spitzenspiel inFlensburg am Donnerstag und die Partie Hannover - Melsungen amSonntag im Einsatz- Sky Experte Martin Schwalb begleitet am Samstag die Löwen inVeszprem, am Sonntag Flensburg zu Hause gegen Skjern in der EHFChampions League- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohneVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinAm Donnerstag meldet sich die DKB Handball-Bundesliga mit demTopspiel der bisherigen Saison aus der Länderspielpause zurück.Der ungeschlagene Tabellenführer und Titelverteidiger SGFlensburg-Handewitt empfängt den zweitplatzierten SC Magdeburg. DieGäste konnten zehn ihrer bislang elf Saisonspiele gewinnen undkönnten mit einem Sieg am Donnerstag der neue Spitzenreiter werden.Dass der SCM auch in der Flens-Arena bestehen kann, bewies dieMannschaft erst vor drei Wochen, als man im Achtelfinale desDHB-Pokals beim Deutschen Meister triumphierte. Ob dem Team von MaikMachulla nun in der Liga die Revanche gelingt, erfahren Sky Kunden amDonnerstag ab 18.30 Uhr live und exklusiv bei Sky. Kommentiert wirddas Topspiel von Sky Experte Stefan Kretzschmar und Markus Götz.In den vier weiteren Begegnungen des Abends treffen auch derBergische HC auf die Rhein-Neckar Löwen (Co-Kommentator HeinerBrand), die Füchse Berlin auf den TVB 1898 Stuttgart und der HCErlangen auf den TBV Lemgo Lippe. Außerdem empfangen die EulenLudwigshafen den SC BBM Bietigheim zum Duell der beiden Klubs, dienach zehn Spieltagen die Abstiegsplätze belegen.Sky überträgt alle fünf Partien als Einzelspiele und in der SkyKonferenz, durch die Moderatorin Katharina Kleinfeldt führt.Komplettiert wird der elfte Spieltag der DKB Handball-Bundesligaam Sonntag. Ab 13.00 Uhr meldet sich Jens Westen in Hannover zumTopspiel am Sonntag. Der heimische TSV Hannover-Burgdorf empfängtdann die Gäste aus Melsungen. Markus Götz und Sky Experte StefanKretzschmar kommentieren die Partie.Im Anschluss ab 15.25 Uhr begrüßt Moderator Gregor Teicher dieZuschauer zur Konferenz und den Einzelspielen am Nachmittag. DerRekordmeister aus Kiel ist dann in Minden zu Gast, Leipzig empfängtFRISCH AUF! Göppingen und der VfL Gummersbach erwartet die Gäste ausWetzlar.Die deutschen Klubs in der EHF Champions League am Samstag undSonntagNeben dem Spieltag der DKB Handball-Bundesliga dürfen sichHandallfans am Wochenende auf die beiden Auftritte der deutschenKlubs in der EHF Champions League freuen. Am Samstag berichtet Sky ab17.15 Uhr über das Gastspiel der Rhein-Neckar Löwen in Veszprem, amSonntag ab 18.00 Uhr vom Heimspiel der SG Flensburg-Handewitt gegenSkjern Handbold. Sky Experte Martin Schwalb ist bei beidenBegegnungen als Co-Kommentator im Einsatz, am Samstag an der Seitevon Markus Götz, am Sonntag neben Karsten Petrzika.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne Vertragsbindung livedabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung bei allen Übertragungen der DKBHandball-Bundesliga und EHF Champions League live dabei sein. Überdas Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl anGeräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones undweiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unterskyticket.de verfügbar.Der 11. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga und der 7. Spieltagder EHF Champions League am Donnerstag, Samstag und Sonntag bei Skyund Sky Go sowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars:Donnerstag:18.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD18.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg live auf SkySport 3 HD18.30 Uhr: Bergischer HC - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 4HD18.30 Uhr: Füchse Berlin - TVB 1898 Stuttgart live auf Sky Sport 5HD18.30 Uhr: HC Erlangen - TBV Lemgo Lippe live auf Sky Sport 6 HD18.30 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - SC BBM Bietigheim live auf SkySport 7 HDSamstag:17.15 Uhr: Telekom Veszprem - Rhein-Neckar Löwen live auf SkySport 2 HDSonntag:13.00 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - MT Melsungen live auf Sky Sport1 HD15.25 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD15.55 Uhr: TSV GWD Minden - THW Kiel auf Sky Sport 4 HD15.55 Uhr: VfL Gummersbach - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 5 HD15.55 Uhr: SC DHfK Leipzig - FRISCH AUF! Göppingen live auf SkySport 6 HD18.00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Skjern Handbold live auf SkySport 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell