Unterföhring (ots) -- "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr fürjedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestreamauf skysport.de und in der Sky Sport App- "Sky90" am Sonntagabend ab 19.55 Uhr mit Peter Stöger, BorisBüchler sowie den Sky Experten Didi Hamann und Ewald LienenDas bevorstehende Wochenende steht ganz im Zeichen des Kampfes umden Thron in der Bundesliga. Mit zwei Punkten Vorsprung reist der BVBam Samstagabend nach München und könnte mit einem Sieg in der AllianzArena einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen. DerRekordmeister seinerseits würde mit drei Punkten im direkten Duelldie Dortmunder wieder als Tabellenführer ablösen und wäre auf Kursfür den siebten Titel in Serie.Am Tag nach dem Duell in München geht das Gipfeltreffen am Sonntagbei Sky in die Verlängerung, wenn ab 10.45 Uhr die Bosse beider Klubsbei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" zu Gast sind.Jörg Wontorra begrüßt Hans-Joachim Watzke, der seit über 14 Jahrener als Geschäftsführer des aktuellen Tabellenführers BorussiaDortmund tätig und den Verein von der drohenden Insolvenz zurück indie Spitze des deutschen Fußballs führte. Er trifft im Studio aufKarl-Heinz Rummenigge, der seit 2002 Vorstandsvorsitzender der FCBayern München AG ist und von 2008 bis 2017 zudem Vorsitzender derEuropean Club Association (ECA) war."Wontorra - der o2 Fußball-Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de undin der Sky Sport App sowie per Facebook Live auffacebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.Peter Stöger, Ewald Lienen und Didi Hamann am Sonntagabend bei"Sky90"Direkt nach Abpfiff der Bundesliga-Partie zwischen BorussiaMönchengladbach und Werder Bremen meldet sich Moderator PatrickWasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebattebeginnt um 19.55 Uhr.Zu Gast ist dieses Mal Peter Stöger. Der 52-jährige Österreicherwar in der vergangenen Saison für den 1. FC Köln und BorussiaDortmund tätig. Aktuell sind seine beiden Ex-Klubs jeweilsTabellenführer der Bundesliga bzw. der 2. Bundesliga.Außerdem begrüßt Patrick Wasserziehr ZDF-Reporter Boris Büchlersowie die Sky Experten Ewald Lienen und Didi Hamann, der als festerGast in der Runde an jedem Sonntag mitdiskutiert.