Gipfel bei Merkel - Bsirske verlangt Arbeit statt Wahlkampf

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Spitzentreffen der Koalition im Bundeskanzleramt hat Verdi-Chef Frank Bsirske Union und SPD aufgefordert, trotz Wahlkampfs ihre Arbeit zu machen.



"Die Koalitionsparteien müssen abarbeiten, was zwischen ihnen einigungsfähig ist", sagte Bsirske der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich gehe davon aus, dass diese Einigungsfähigkeit an den Tag gelegt wird." Die Spitzen von Union und SPD treffen sich am Abend im Kanzleramt, um Lösungen bei einigen strittige Sachthemen zu finden. Erstmals beim Koalitionsausschuss dabei ist der neue SPD-Chef Martin Schulz./bw/DP/zb