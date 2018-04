"Gipfel der Inhumanität": Paritätischer kritisiert Seehofer-Entwurf zu Familiennachzug

Berlin (ots) - Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisiert denvorliegenden Gesetzesentwurf des Bundesinnenministeriums zurNeuregelung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigtescharf. Die Vorschläge stellten eine massive Verschärfung des ohnehinschon restriktiven Koalitionskompromisses zwischen Union und SPD dar,klagt der Verband. Die Hürden für den Familiennachzug drohten so hochgelegt zu werden, dass es faktisch einer Abschaffung gleich komme.Darüber hinaus werde quasi "en passant" der Familiennachzug für dieGruppe derjenigen, denen bei einer Abschiebung Gefahr für Leib undLeben drohen würde, komplett abgeschafft. Der Paritätische fordertKabinett und Bundeskanzlerin auf, solchen Regelungen schnellstmöglicheine Absage zu erteilen."Schon die im Koalitionsvertrag vereinbarte Obergrenze von 1000Menschen pro Monat war menschenrechtlich höchst fragwürdig. Es kannnicht angehen, dass nun die Hürden so hoch geschraubt werden, dassder Familiennachzug für Angehörige subsidiär Schutzberechtigterfaktisch nahezu ausgeschlossen wird", so Ulrich Schneider,Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Ganzselbstverständlich könne nicht davon ausgegangen werden, dass zu unskommende Familienangehörige in der Regel sofort von Sozialleistungenunabhängig seien und sogar Deutsch sprechen können. "Es ist ein wenigverschleierter Versuch, den Nachzugskompromiss zur Gänzeauszuhebeln."Mit Blick auf die Begründung der Begrenzung des Familiennachzugsfür subsidiär Schutzberechtigte kritisiert der Verband, es seiirreführend jemandem vorgaukeln zu wollen, Menschen ausBürgerkriegsländern wie Syrien oder Irak seien nur für kurze Zeithier. Der Paritätische verweist darauf, dass er daher nach wie vorgrundsätzlich eine Begrenzung des Familiennachzugs für subsidiärSchutzberechtigte als inhuman ablehnt.Pressekontakt:Gwendolyn Stilling,Tel.030/24636305,e-Mail:pr@paritaet.orgOriginal-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell