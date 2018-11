Unterföhring (ots) -- Außerdem sind Sky Experte Didi Hamann und Kicker-ReporterSebastian Wolff ab 19.55 Uhr zu Gast bei Moderator PatrickWasserziehr- Der ehemalige HSV- und BVB-Trainer Thomas Doll, Sky ExperteLothar Matthäus, Rafael Buschmann (Der Spiegel) und Henning Feindt(stv. Chefredakteur Sport-Bild) sind am Vormittag zu Gast bei JörgWontorra- "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr imFree-TV auf Sky Sport News HD sowie im frei empfangbaren Livestreamdes Senders auf skysport.de und in der Sky Sport AppWenn sich am Sonntag "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" um 10.45 Uhrim Free-TV auf Sky Sport News HD und "Sky90" um 19.55 Uhr melden,steht neben den aktuellen Geschehnissen in der Bundesliga dieses Malauch die 2. Bundesliga im Fokus.Das Gipfeltreffen in der 2. Bundesliga steht am Sonntagabend auchbei "Sky90" im Fokus. Im Duell zwischen dem HSV und dem 1. FC Kölntreffen am Montagabend (ab 20.15 Uhr live und exklusiv auf Sky SportBundesliga 1 HD) insgesamt neun Deutsche Meisterschaften, zahlreicheweitere Titel und 102 Spielzeiten Bundesliga-Tradition aufeinander.Für beide Bundesliga-Absteiger der Vorsaison zählt nur der direkteWiederaufstieg. Aktuell befinden sich auch beide Klubs auf Kurs: Der1. FC Köln ist nach elf Spieltagen Tabellenführer, der HSV liegtpunktgleich auf Rang zwei.Mit Bernd Hoffmann, Vorstandsvorsitzender des HSV, und Armin Veh,Geschäftsführer des 1. FC Köln, sind die Männer bei Moderator PatrickWasserziehr zu Gast, die bei den beiden Traditionsvereinen das Sagenhaben. Beide konnten bereits bei ihrem Amtsantritt in der Vorsaison(Hoffmann zunächst als Vereinspräsident) die Planungen für dasProjekt Wiederaufstieg angehen. Während Hoffmann in ähnlicher Rollebereits von 2003 bis 2011 für den HSV tätig war, befindet sich derehemalige Bundesliga-Trainer Veh in seiner ersten kompletten Saisonin der Rolle des Geschäftsführers.Außerdem zu Gast sind Sebastian Wolff, der für den Kicker über dieNordvereine und insbesondere den HSV berichtet, und Didi Hamann, derals fester Experte an jedem Bundesliga-Sonntag in "Sky90" dievorangegangenen Bundesliga-Begegnungen analysiert und mit der Rundediskutiert.Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich direkt nach Abpfiff desspäten Sonntagsspiels zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Werder Bremenmit "Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um 19.55 Uhr."Wontorra - der o2 Fußball-Talk" ab 10.45 Uhr auf Sky Sport NewsHDBereits am Sonntagvormittag diskutiert Jörg Wontorra mit seinenGästen. Ab 10.45 Uhr begrüßt er unter anderem Thomas Doll. Derehemalige Nationalspieler trainierte zuletzt knapp fünf Jahre denungarischen Traditionsverein Ferencvaros Budapest, war 2007/08 alsTrainer von Borussia Dortmund letztmals in der Bundesliga tätig. Von2004 bis 2007 trainierte er den HSV und ist damit bis heute derletzte Trainer, der in seiner Amtszeit in über 100 Pflichtspielen aufder Bank der Trainerbank der Norddeutschen saß.Außerdem ist Sky Experte Lothar Matthäus zu Gast, der im Wechselmit Jan Aage Fjörtoft regelmäßig an der Seite von Jörg Wontorra imEinsatz ist. Komplettiert wird die Runde von Rafael Buschmann (DerSpiegel) und Henning Feindt (stv. Chefredakteur Sport-Bild)."Wontorra - der Fußball Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de undin der Sky Sport App sowie per Facebook Live auffacebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell