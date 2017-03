Giousouf gegen Integrationsministerium auf Bundesebene

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Integrationsbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Cemile Giousouf (CDU), hat sich gegen die Einrichtung eines Bundesministeriums für Integration ausgesprochen: Ein neues Ministerium trage nicht dazu bei, "Probleme zu lösen" und "eine effiziente Verwaltung" zu gewährleisten, sagte Giousouf am Dienstag. "Integration ist eine Querschnittsaufgabe." Sie müsse "in allen Lebensbereichen gefördert werden und deshalb in allen Ressorts verankert sein".

Aktuell ist das Amt der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration im Kanzleramt angesiedelt. Amtsinhaberin ist die SPD-Politikerin Aydan Özoguz. In einer von der Vodafone-Stiftung finanzierten Studie war die Einrichtung eines Bundesintegrationsministeriums vorgeschlagen worden.

