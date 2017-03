Giousouf: Überwachung deutscher Abgeordneter ist absurd und inakzeptabel

Berlin (ots) - Bespitzelungsaffäre zeigt verzerrtesRechtsverständnis türkischer BehördenAuf der Liste, die der türkische Geheimdienst dem BND übergebenhat, stehen auch die Namen einer Bundestagsabgeordneten und einesMitglieds der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Dazu erklärtdie Integrationsbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, CemileGiousouf:"Wenn selbst zwei unbescholtene, deutsche Abgeordnete auf einerListe von Personen stehen, die der türkische Geheimdienst gernüberwacht hätte, ist das ein dreister Angriff auf uns alle. Der Chefdes türkischen Geheimdienstes MIT hat dem BND diese Liste mitPersonen und Einrichtungen anscheinend im Vertrauen aufZusammenarbeit übergeben. Es ist davon auszugehen, dass dies einstrategisches Vorgehen war. Zum einen soll weiter Öl ins Feuergegossen und die Deutschtürken bei uns sollen weiter gegenDeutschland aufgewiegelt werden. Und zum anderen sollenGülen-Anhänger oder Türkeikritiker eingeschüchtert werden. Dazusollen einige tausend Informanten in Deutschland vom türkischenGeheimdienst rekrutiert worden sein. Das klingt wie aus einemStasi-Handbuch.Diese vermeintliche Machtdemonstration des türkischen Staateszeigt, wie eng es derzeit um Erdogans Referendum steht und dassjegliches Maß verloren gegangen ist.Spionageaktivitäten sind in Deutschland strafbar. Es ist unsereAufgabe den Deutschtürken deutlich zu machen, dass jeder Bürger aufdeutschen Boden Schutz vor Spionage erhält, egal welcher Herkunft erist. Die Angst vieler Deutschtürken vor Denunziation,Informationsübermittlung in die Türkei und Konsequenzen bei einerTürkeireise sind für uns untragbar. Hier werden wir hart undkonsequent vorgehen und unsere Bürger schützen. Es ist gut, dass derGeneralbundesanwalt ermittelt. Alle aufenthaltsrechtlichen undstrafrechtlichen Mittel müssen konsequent angewendet werden. Diedeutschen Behörden haben richtig reagiert, die Betroffenen zuinformieren. Denn die müssen sich und gegebenenfalls auch ihreFamilien in der Türkei schützen können.Aus integrationspolitischer Sicht ist die Situation schon heutetraurig. Der Konflikt aus der Türkei wird bereits heute bei unsausgetragen: Gülennahe Schulen oder Einrichtungen wurden Opfer vonGewalt oder werden boykottiert. Es werden Wunden aufgerissen, die unsleider auch in der nächsten Zeit beschäftigen werden.Die Türkei hat selbstredend das Recht darauf, den Putschversuchaufzuklären, aber eben mit rechtsstaatlichen Mitteln und nicht mitStasi-Methoden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell