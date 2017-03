Giousouf: Moscheen müssen endlich in Deutschland ausgebildete Imame einstellen

Berlin (ots) - Offene Debatte über Integration zwischen denverschiedenen muslimischen Strömungen nötigEine Doku-Serie der ARD und das Buch "Inside Islam" dokumentierendesintegrierende Freitagspredigten in deutschen Moscheen. Dazuerklärt die Integrationsbeauftragte der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag Cemile Giousouf:"Moscheen sind Orte der Religionsausübung, des Gebets und derGemeinschaft. Leider werden wir zum wiederholten Male Zeuge davon,dass ausländische Kräfte diese Orte missbrauchen, um ihre politischePropaganda zu verbreiten. Es ist nicht verwunderlich, dass gerade diePolitisierung in den DITIB-Moscheen stattfindet. Wenn die türkischeReligionsbehörde Diyanet das Feiern vor Neujahr geißelt, was wirddann ein Imam zu Weihnachten sagen? Wenn Herr Erdogan Europaverteufelt und fordert, dass Türken türkisch bleiben sollen, was wirddann der von der Türkei finanzierte Imam sagen? Es ist und bleibt dasGrundproblem, dass Imame insbesondere aus der Türkei immer mehr zueinem Integrationshemmnis in unserem Land werden. Natürlich gilt dasnicht für alle Imame und alle Gemeinden. Die jetzigen Strukturenführen jedoch zum Missbrauch der religiösen Funktionen, dem wirentgegentreten müssen. Es ist nicht haltbar, dass solche Predigtenvor allem die jungen hier aufgewachsenen Muslime gegen Deutschlandaufwiegeln und daran hindern, sich selbstverständlich als Bürgerdieses Landes zu fühlen.Wir stehen den Problemen natürlich nicht tatenlos gegenüber.Fördergelder für Projekte von Ditib-Moscheen wurden teilweiseausgesetzt. Für die Zukunft sollten nur noch dann Fördergelderfließen, wenn die DITIB bereit ist, ihre Strukturen von der Türkeiabzukoppeln. Dazu gehört insbesondere, dass Predigten, diedeutschland- oder christenfeindliche Inhalte transportieren, keinenPlatz in deutschen Moscheen haben. Dazu gehört, dass im DITIBVorstand nicht mehr Beamte aus der Türkei sitzen, sondern dieMitglieder demokratisch ihre Vorsitzenden wählen.Neben dem Nationalen Präventionsprogramm gegen gewaltbereitenExtremismus, welches am heutigen Mittwoch auf der Tagesordnung desKoalitionsausschusses steht, brauchen wir Programme für eineengagierte Demokratieförderung in Moscheegemeinden.Auch die Sicherheitsbehörden sind im Rahmen ihrer Aufgaben aktiv.90 Moscheen werden deutschlandweit vom Verfassungsschutz beobachtet.Das bedeutet allerdings auch, dass die große Mehrheit der über 2 000Moscheen in Deutschland keine verfassungsfeindlichen Bestrebungenverfolgt.Die wichtigste Investition aus Sicht der CDU/CSU-Fraktion istjedoch die in unsere über 2000 Studierenden, die seit 2011 dieMöglichkeit haben, an vier Standorten in Deutschland islamischeTheologie zu studieren. Sie sind die Zukunft der deutschen Moscheen.Sie müssen in Zukunft von den Gemeinden als Imame angestellt undfinanziert werden.Gerade unter deutschen, jungen Muslimen macht sich immer mehr derFrust breit, dass ihre Moscheen mit Imamen aus den Herkunftsländernan ihrer Lebenswirklichkeit vorbeigehen. So entwickeln sich immermehr Initiativen wie der Blog Freitagsworte, wo deutsche Muslime ihreSicht auf die Religion kundtun. Aber auch immer mehr Moscheen bietenÜbersetzungen zu ihren Predigten an und arbeiten eng iminterreligiösen Dialog. Wir brauchen jetzt eine offene Debatte überIntegration innerhalb des nicht-verfassungsfeindlichen Spektrums."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell