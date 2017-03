Giousouf: Integrationsministerium auf Bundesebene ist Symbolpolitik

Berlin (ots) - Zentrale Steuerung im Bundeskanzleramt istzielführenderEine Studie der Vodafone Stiftung hat am heutigen Dienstag dieEinrichtung eines Bundesministeriums für Integration vorgeschlagen.Hierzu erklärt die Integrationsbeauftragte derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Cemile Giousouf:"Unser Land braucht keine neuen Ministerien. Die Menschen erwartenPolitiker, die klare Ziele haben, Probleme lösen und eine effizienteVerwaltung gewährleisten. Ein neues Ministerium trägt dazu nichtsbei.Integration ist eine Querschnittsaufgabe. Sie muss in allenLebensbereichen gefördert werden und deshalb in allen Ressortsverankert sein. Bereits 2005 hat Bundeskanzlerin Angela Merkel dasThema Integration direkt im Kanzleramt angesiedelt und damit diezentrale Koordinierung des Querschnittsthemas sichergestellt.Die Vorschläge suggerieren zu Unrecht, die Bundesregierung wäre inder Integrationspolitik nicht ausreichend handlungsfähig. DasGegenteil ist der Fall: Die Bundesregierung hat sich klar dazubekannt, dass Integration eine der Kernaufgaben unseres Jahrzehntsist. Auch der Koalitionsvertrag hebt hervor, dass Zuwanderung eineChance ist, ohne jedoch die damit verbundenen Herausforderungen zuübersehen. Auf dieser Feststellung baut der gemeinsam mit demKoalitionspartner erarbeitete Nationale Aktionsplan Integration auf.Er bildet die solide Grundlage für unsere Integrationspolitik. Geradeangesichts der großen Zahl von Flüchtlingen, die in den letzten zweiJahren nach Deutschland gekommen sind, haben Bundestag,Bundesregierung und die betroffenen Behörden Krisenmanagement undHandlungsfähigkeit unter Beweis gestellt. In kürzester Zeit wurde einIntegrationskonzept zwischen dem Bund und den Ländern erarbeitet undein Integrationsgesetz verabschiedet, um die Integration effektiv zufördern.Ein eigenständiges Integrationsministerium liefe mangelsumfassender Kompetenzen Gefahr, zum zahnlosen Tiger zu werden. DasThema Integration würde damit nur an Bedeutung verlieren."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell