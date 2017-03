Giousouf: Erdogans Provokationen sind ein Integrationshemmnis

Berlin (ots) - Türkeistämmige und deutsche Politik müssengemeinsam Weg zur stärkeren Identifikation mit DeutschlandbeschreitenDie türkische Regierungspartei AKP hat angekündigt, dass sie keineweiteren Auftritte ihres politischen Spitzenpersonals in Deutschlandmehr plant. Hierzu erklärt die Integrationsbeauftragte derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Cemile Giousouf:"Wir begrüßen, dass die AKP keine weiteren Auftritte mehrdurchführen will. Das ist ein richtiger Schritt, um die aufgeheizteStimmung zu beruhigen und zur Sachlichkeit zurückzukehren. Dazugehört aber auch, dass die Hetze gegen Europa und Deutschland vontürkischer Seite beendet wird. Aus integrationspolitischer Sicht hatder Schlagabtausch völlig unnötig Vertrauen zerstört. Dabei verbindetDeutschland und die Türkei eine jahrzehntelange Freundschaft, dieschon so manche Bewährungsproben bestanden hat.In Deutschland leben etwa 3 Millionen türkeistämmige Menschen. Siesind natürlich keine homogene Gruppe und interessieren sich auchnicht nur für Integrationspolitik. Von der ersten Generation derEinwanderer bis zu ihren Kindeskindern leisteten und leisten sieeinen wichtigen Beitrag für unser Land. Diese Menschen dürfen nichtweiterhin Spielball der Interessen türkischer Politiker sein. Dazuist es aber zuvorderst nötig, dass die Deutsch-Türken sich selbstgegen die hanebüchenen Vergleiche des türkischen Präsidenten stellen.Die Aufarbeitung der NS-Barbarei gehört zur Staatsräson derBundesrepublik Deutschland. In diesem Sinne sollte sich gerade einejunge Generation nicht weiter instrumentalisieren lassen, sondernihre Stimme für Demokratie und Menschenrechte erheben, die sie selbstin Deutschland genießt.Auf der anderen Seite müssen deutsche Parteien sich stärkerpersonell und inhaltlich mit den Themen und Forderungen der Menschenmit Einwanderungsgeschichte befassen. Viele gerade Jüngereinteressieren sich für die politische Arbeit in unseren etabliertenParteien. Wir müssen Interessierte aktiver ansprechen und inbürgerschaftliche und politische Strukturen einbinden. Im Sinne einerstarken Demokratie brauchen wir hier mehr Einsatz und Kraft sowiemehr und bessere Demokratiebildung."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell