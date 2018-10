Giordano: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

An der Börse Hong Kong schloss die Giordano-Aktie am 26.10.2018 mit dem Kurs von 3,51 HKD. Die Giordano-Aktie wird dem Segment "Bekleidung Einzelhandel" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Giordano einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Giordano jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Giordano höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Retail - Discretionary. Der Unterschied beträgt 6,91 Prozentpunkte (10,54 % gegenüber 3,63 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Giordano wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Die Giordano ist mit einem Kurs von 3,51 HKD inzwischen -12,9 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -20,23 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.