Barcelona (ots/PRNewswire) - Gionee präsentiert seine neuenSmartphones für die A-Reihe - A1 und A1 Plus - auf dem Mobile WorldCongress (MWC) 2017. Die brandneuen Produkte sind natürlich mit dencharakteristischen Produktfeatures von Gionee ausgestattet, wie demLangzeitakku, und unterstützen zudem eine erweiterte Fotoqualität fürSelfies.Super SelfieDie A-Reihe bleibt wie bisher die Kernproduktlinie von Gionee aufausländischen Märkten und der Schwerpunkt liegt auch weiterhin aufder Geräteleistung im Selfie-Bereich. Das mit einer20-MP-Selfie-Kamera und leistungsfähigen rückseitigen Dualkameras mit13 MP + 5 MP ausgestattete A1 Plus ermöglicht es das dem Benutzer,helle, schöne und natürliche Selfies und Fotos bei beliebigenLichtverhältnissen zu erzielen.Damit Benutzer herausragende Selfies erhalten, wird einangepasster Selfie-Blitz eingesetzt, mit dem das Licht auf demGesicht gleichmäßiger und weicher verteilt wird. Dank des weichenBeleuchtungseffekts wird der Teint verbessert und man erscheint aufdem Selfie natürlich strahlend und mit einer natürlichen, gesundenGesichtsfarbe. Der unternehmenseigene Gesichtskorrekturalgorithmusvon Gionee erkennt automatisch das Gesicht des Benutzers und kannindividuelle Schönheitseinstellungen anwenden.Super AkkuSowohl das A1 als auch das A1 Plus bieten die für das Sortimentvon Gionee charakteristischen Merkmale: einen Langzeitakku sowie einenahtlose Benutzererfahrung. Eine integrierte Software- undHardwarelösung wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass dem Gerätnie der Strom ausgeht.Das A1 Plus ist mit einem 4550-mAh-Akku ausgestattet, das A1 miteinem 4010-mAh-Akku, sodass Benutzer ihr Gerät den ganzen Tag undlänger ohne erneutes Aufladen nutzen können, selbst wennVideo-Streaming-, Gaming-Anwendungen mit anspruchsvoller Grafik oderdie GPS-Navigation verwendet wird.Gionee bietet die A-Reihe-Geräte mit 18-W-Aufladung und dualenLadechips an, sodass Benutzer ihre Geräte schneller, sicherer undsorgloser aufladen können. Das Telefon ist in 2 Stunden* (Labordaten)vollständig aufgeladen. Zudem wurde für das Telefon exklusiv einmaßgeschneidertes Aufladeset in der einzigartigen Farbe der Markeentworfen.Super ErfahrungDas nahtlose Zusammenspiel von Hard- und Software ermöglicht es,dass die Geräte der A-Reihe schneller und stromsparend arbeiten. DasA1 Plus wird mit einem MTK Helio P25 Prozessor betrieben, das A1 miteinem Helio P10. Beide Geräte unterstützen das aktuelle Android 7.0.Mit einem 4-GB-RAM- und 64-GB-ROM-Speicher sind die Geräte Meister imMultitasking einschließlich ressourcenintensiver Apps und Games, dieBenutzer ohne Verzögerungen oder Lags genießen können.In Zusammenarbeit mit Waves Audio, dem weltweit führendenEntwickler von Audio-DSP-Technologien, der zudem mit dem TechnicalGRAMMY Award ausgezeichnet wurde, stattete Gionee diesmal seine A1-und A1-Plus-Linien mit der Waves-MaxxAudio-Technologie aus. Zusammenmit dem Stereo-Lautsprechersystem des A1 Plus kommen Benutzer dadurchin den Genuss einer verbesserten und realistischeren akustischenErfahrung.