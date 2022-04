Gino Wickmans Bestseller Traction feiert seinen 15. Geburtstag - und mehr als eine Million veränderter Leben

Birmingham, Michigan (ots/PRNewswire) -Global Traction Day bringt Unternehmer am 21. April zusammenIm April 2022 sind 15 Jahre seit der Veröffentlichung von Traction vergangen, dem Bestseller, der das Entrepreneurial Operating System® (EOS®) bekannt gemacht hat. EOS ist eine Reihe von einfachen Konzepten und praktischen Werkzeugen, die von Unternehmern verwendet werden, um ihre Visionen für den geschäftlichen Erfolg zu klären, zu vereinfachen und zu verwirklichen.Das Buch „Traction" des amerikanischen Redners, Lehrers, Unternehmers und EOS-Gründers Gino Wickman hat sich weltweit mehr als 1 Million Mal verkauft.EOS Worldwide hat einen Feiertag, den Global Traction Day, ins Leben gerufen, um diese Meilensteine und den Erfolg der mehr als 13.500 Unternehmen zu feiern, die EOS mit Hilfe eines EOS Implementers® einsetzen, und der über 130.000, die die EOS Tools nutzen. Sie findet zeitgleich mit der jährlichen U.S. EOS Conference™ in Orlando, Florida, USA, am 21. und 22. April statt und bietet Unternehmern und Kleinunternehmern ein Forum, um sich darüber auszutauschen, wie ihre Unternehmen Vision, Traction® und Healthy gefunden haben. Die Feierlichkeiten werden auf der Europe EOS Conference™ in London, UK, am 29. und 30. September fortgesetzt.„Dieser besondere Tag am 21. April bietet Führungskräften die Möglichkeit, einen Schritt zurückzutreten, einen umfassenden Überblick zu gewinnen und darüber nachzudenken, wie sich die Nutzung von EOS in ihrem Unternehmen nicht nur auf ihre tägliche Arbeit, sondern auch auf ihr Leben und ihr Unternehmen insgesamt ausgewirkt hat", so Kelly Knight, EOS Worldwide Integrator™.Als Teil des Global Traction Day und in dem Bestreben, eine Ressource für alle Unternehmer zu sein, insbesondere für Frauen und Minderheiten in kleinen Unternehmen, werden EOS Worldwide und seine internationale Gemeinschaft von EOS Implementers in Zukunft jedes Jahr mehr als 15.000 kostenlose Exemplare von Traction an Führungskräfte in aller Welt verteilen, die ihre häufigsten Frustrationen beseitigen und alles erreichen wollen, was sie sich von ihrem Unternehmen wünschen.Auf der ganzen Welt haben die in Traction gelehrten Six Key Components™ Auswirkungen auf unternehmerische Unternehmen, ihre Mitarbeiter und ihre Familien. Während des Global Traction Day ruft EOS alle Menschen weltweit auf, die das Buch gelesen haben, ihre Geschichte über den Moment, in dem sie wussten, dass Traction ihr Leben und ihr Geschäft verändert hat, in einem Selfie-Video im Rahmen der sozialen Kampagne #MyTractionMoment zu erzählen.Um mehr über den Global Traction Day zu erfahren, besuchen Sie: www.eosworldwide.com/globaltractionday (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3507182-1&h=2265618079&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3507182-1%26h%3D1903824547%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eosworldwide.com%252Fglobaltractionday%26a%3Dwww.eosworldwide.com%252Fglobaltractionday&a=www.eosworldwide.com%2Fglobaltractionday).Wenn Sie mehr erfahren oder sich für die Konferenz in Orlando anmelden möchten, besuchen Sie 2022 U.S. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3507182-1&h=58952433&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3507182-1%26h%3D1307342595%26u%3Dhttps%253A%252F%252F2022.eosconference.com%252Forlando%252F%26a%3D2022%2BU.S.%2B&a=2022+U.S.+)EOS Conference (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3507182-1&h=1425438057&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3507182-1%26h%3D3222967996%26u%3Dhttps%253A%252F%252F2022.eosconference.com%252Forlando%252F%26a%3DEOS%2BConference&a=EOS+Conference). Weitere Informationen über die 2022 Europe EOS Conference™ finden Sie unter London | 2022 EOS Conference - EOS Worldwide (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3507182-1&h=2009597902&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3507182-1%26h%3D40518880%26u%3Dhttps%253A%252F%252F2022.eosconference.com%252Flondon%252F%26a%3DLondon%2B%257C%2B2022%2BEOS%2BConference%2B-%2BEOS%2BWorldwide&a=London+%7C+2022+EOS+Conference+-+EOS+Worldwide).Informationen zu EOSMit über 500 EOS Implementers® auf der ganzen Welt hat EOS Worldwide Tausenden von Unternehmern dabei geholfen, alles zu erreichen, was sie sich für ihr Unternehmen wünschen. Das EOS-Modell® bietet ein bewährtes System einfacher und praktischer Instrumente, die von unternehmerischen Führungskräften in Unternehmen mit 10 bis 250 Mitarbeitern eingesetzt werden, um ihre Visionen für den Geschäftserfolg zu klären, zu vereinfachen und zu verwirklichen. Die 5 Grundwerte von EOS sind: Be Humbly Confident, Grow or Die, Help First, Do the Right Thing, und Do What We Say. Weitere Informationen über EOS finden Sie unter: www.eosworldwide.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1772610/EOS_Worldwide_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3507182-1&h=1023165540&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3507182-1%26h%3D2629541901%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1772610%252FEOS_Worldwide_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1772610%252FEOS_Worldwide_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1772610%2FEOS_Worldwide_Logo.jpg)Pressekontakt:Stephanie Misar,EOS Worldwide PR,smisar@eosworldwide.com,+1 703-915-7146Original-Content von: EOS Worldwide, übermittelt durch news aktuell