Gin-spiration: Mit diesen Rezepten mixen Sie sich am Welt-Gin-Tag in Schwung

London (ots/PRNewswire) -Pikante Note? Weniger Alkohol? Aromatisierter Gin? Gin-Experteund Elite-Mixologe Tristan Stephenson hat sich mit Tanquerayzusammengetan, um herauszufinden, was Sie am 9. Juni über Ihr Eisgießen solltenKurz vor dem Welt-Gin-Tag erfinden Gin-Enthusiasten weltweit neueund interessante Möglichkeiten, die klassische Spirituose zugenießen. Zur Feier des Anlasses hat Gin-Experte und führenderBartender Tristan Stephenson drei der angesagtesten neuen Trends inPunkto Gin untersucht: Gin-Cocktails mit wenig Alkohol,aromatisierter Gin und Gin-Cocktails mit pikanter Note.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/699060/WGD_2018___Gin_and_Juice.jpg(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/699061/WGD_2018___Queen_Bee.jpg )Tristan, Autor des Buchreihe The Curious Bartender (Der neugierigeBartender) und Inhaber der Kultbar im viktorianischen Stil TheWorship Street Whistling Shop, erklärt: "Die Welt des Gins ändertsich kontinuierlich und ständig kommen neue Trends auf. Gin ist eineso lebendige und variantenreiche Spirituose - es gibt immer neue undinteressante Möglichkeiten, Gin zu genießen. Es wird unglaublich vielexperimentiert und jeder kann für sich selbst entscheiden, wie erseinen Gin am liebsten genießt!"Tristan wurde bei der Zubereitung von drei exklusiven Cocktails zudiesen neuen Trends gefilmt. Er entschied sich dabei für Tanqueray,den Lieblings-Gin der Barkeeper[1], passend zum Welt-Gin-Tag am 9.Juni. Die Rezepte sind schnell und leicht und können zu Hausezubereitet werden. Schauen Sie Tristan unter diesem Link zu:http://bit.ly/TanquerayWorldGinDayDie Top-Three-Trends von Tristan1. Gin-Cocktails mit wenig Alkohol"Immer mehr Leute trinken nach dem Motto, lieber besser als mehrzu trinken. In meiner Bar habe ich eine steigende Nachfrage nachCocktails mit geringerem Alkoholgehalt festgestellt", meinte Tristan."Egal ob zum entspannten Brunch oder für klassische Drinks nachdem Abendessen - Queen Bee ist eine Zubereitung mit wenig Promille,pikantem Zitronenaroma und Honignote und ist perfekt, um ihn mitFreunden zu genießen."2. Aromatisierter GinHierzu meint Tristan: "Es gibt seit einigen Jahren einenregelrechten Boom aromatisierter Gins. Die Leute experimentieren underfinden immer neue Aromakombinationen."Ein wunderbar aromatisierter Gin, mit dem ich gerneexperimentiere, ist der Tanqueray Flor de Sevilla. In diesem Gin wirdder dominante Wacholdergeschmack durch das Zitrusaroma vonSevilla-Orangen ergänzt - perfekt, um klassischen Gin-Rezepten eineneue Note zu geben. Wenn Sie nach einem perfekt ausbalanciertenGin-Cocktail für den Sommer suchen, dann sollten Sie meinGin-and-Juice-Rezept probieren."3. Gin-Cocktails mit Pikanter Note"In meinem Beruf bin ich viel auf Reisen. Dabei sehe ich immeröfter, dass Küchenchefs und Bartender besser zusammenarbeiten, egalob es um den Austausch von Zutaten oder Techniken geht. Ein Ergebnisdavon ist, dass in den Cocktail-Karten weltweit immer häufigerCocktails mit pikanter Note auftauchen", erzählt Tristan."Sie können Ihren Gin-Cocktail ganz einfach aufpeppen, indem Sieihn mit Kräutern garnieren. Eines meiner Lieblingskräuter ist dabeiEstragon. Er passt gut zu meiner Gin-and-Tonic-Variante, demTanqueray Cooler."Tristans Rezepte zum Welt-Gin-TagGin-Cocktail mit wenig Alkohol - Queen Bee25 ml Tanqueray London Dry10 ml Honigwasser15 ml frischer ZitronensaftZum Auffüllen: SodawasserZum Garnieren: frischer ThymianGlas: HighballZubereitung:Füllen Sie ein Highball-Glas mit Eiswürfeln.Füllen Sie Tanqueray London Dry, Zitronensaft und Honigwasser einund rühren Sie um.Geben Sie weiteres Eis in das Highball-Glas.Geben Sie einen frischen Thymianzweig in das Glas, füllen Sie mitSodawasser auf und rühren Sie den Cocktail vor dem Servieren nocheinmal um.(8 g Alkohol pro Portion)Aromatisierter Gin-Cocktail - Gin & Juice50 ml Tanqueray Flor De Sevilla35 ml Pink-Grapefruitsaft25 ml kalter Frühstückstee15 ml ZuckersirupZum Garnieren ein Steifen OrangenschaleGlas: Nick and Nora oder CocktailschaleZubereitung:Schütteln Sie Tanqueray Flor De Sevilla, Grapefruitsaft, kaltenTee und Zuckersirup zusammen.Pressen Sie die Orangenzeste über dem Cocktail aus und werfen Siesie dann ins Glas. Anschließend servieren.(16 g Alkohol pro Portion)Gin-Cocktail mit Pikanter Note - Tanqueray Cooler35 ml Tanqueray No. Ten35 ml weißer WermutGurken-Tonic-WaterEstragonzweigeGlas: CopaZubereitung:Füllen Sie ein Copa-Glas mit Eis.Fügen Sie Tanqueray No. Ten und Wermut hinzu.Füllen Sie mit Gurken-Tonic-Water auf.Garnieren Sie den Drink mit frischen Estragonzweigen und rührenSie um.Füllen Sie weiteres Eis ein und servieren Sie.(18 g Alkohol pro Portion)[1] The Bartenders' Choice - Drinks International Brands Report(2018)