"Gin braucht kein Mensch, aber der Mensch braucht Gin!" / Gin-Festival Germany ist noch bis Ende 2018 auf großer Deutschland Tour (FOTO)

Seit Jahren surft Gin wie kein anderes Getränk auf einer nochimmer steigenden Welle der Popularität. Eine Welle, derenScheitelpunkt noch nicht einmal in Sicht geraten ist. Und keinWunder: Gin ist mehr als eine Spirituose. Gin ist Faszination, Ginist ein kleines Stück flüssiges Kulturgut, irgendwo zwischenLebensgefühl und Leidenschaft. In sieben Großstädten im gesamtenBundesgebiet, konnten bisher über 10.000 Besucher am eigenen Leiberleben, was es mit dem Hype um das Kultgetränk auf sich hat. DasGin-Festival bietet die perfekte Gelegenheit hautnah zu erleben, wasdiese Faszination ausmacht und warum sich ausgerechnet Gin seinerimmer weiter steigenden Beliebtheit erfreut. Und es ist noch langenicht Schluss! In fünf weiteren Terminen wollen A&B EVENT diePopularität des Gin-Festivals noch weiter steigern und noch mehrMenschen die Hand reichen, um ihnen die ganze, wunderbare Welt desGins zu eröffnen. Am 06.10.18 in Dresden, am 20.10.18 in Kiel, am10.11.18 in Braunschweig, am 08.12.18 in Köln und am 15.12.18 inMannheim, erwartet die Besucher ein herausragendes Event der ganzbesonderen Art.In der einzigartigen Atmosphäre des Gin-Festivals gehen Feiereiund Fachsimpelei Hand in Hand und verschmelzen zu einemfaszinierenden Event rund um diesen zeitlosen Klassiker unter denSpirituosen. Den Gästen des Festivals soll, wie den TausendenBesuchern vorher, vor allem eins geboten werden: Ein ausgelassenerAbend mit Freunden und viel Gin. Ganz gleich, wie die persönlicheBekanntschaft mit dem Star des Abends bisher verlaufen ist, dasGin-Festival bietet jedem Besucher und jeder Besucherin einen ganzbesonderen Abend: Die Kennerin kann hier ihren Horizont erweitern,der Skeptiker seine Vorbehalte ablegen und der ambitionierte Neulingden ersten Schritt in eine völlig neue Welt des Genusses wagen. Werdas Gin-Festival verlässt, versteht vermutlich ein wenig besser,warum es der Gin war, dem Weltautoren und gekrönte Häupter, Gedichteund Gesetze gleichermaßen gewidmet haben.