Gin des Jahres 2019 kommt aus dem Schwarzwald: BOAR Gin in Frankfurt ausgezeichnet (FOTO)

Schwarzwald, Bad Peterstal (ots) -Über 1.000 Spirituosen aus aller Welt sind beim ISW MeiningerInternational Spirits Award gegeneinander angetreten, um denbegehrten Titel "Spirituose des Jahres" zu gewinnen. Derinternational renommierte Preis in der Kategorie "Gin" geht nachDeutschland an eine kleine Familienbrennerei aus dem Schwarzwald. DieBOAR Destille aus Bad Peterstal setzte sich mit ihrem BOAR Gin gegenalle großen Weltmarken durch. BOAR Gin wurde als "Gin des Jahres2019" ausgezeichnet und bekam als bester Gin "Großes Gold" verliehen.Erstmals geht dieser Preis in die Region, mit der höchstenBrennerdichte Europas. Im Umkreis von nur 15 km sind über 1.000 Groß-und Kleinbrennereien angesiedelt. Es darf daher schon alsÜberraschung bezeichnet werden, dass ausgerechnet eine der kleinstenBrennereien, diesen international renommierten Preis gewinnt.Für die 67-köpfige Expertenjury waren Typizität, Natürlichkeit unddie aromatische Balance die entscheidenden Faktoren. Rohstoffe,Produktion und Lagerung sind frei von Fehlern und wurden mitHöchstnoten bewertet.Die Traditionsbrennerei beschreitet auf ihrem Schwarzwaldhofgeschmacklich und qualitativ neue Wege in der Herstellung edlerDestillate. Sie veredelt und harmonisiert ihren BOAR Gin mit demmineralstoffreichen Gebirgsquellwasser aus eigener Quelle und demseltenen Schwarzwälder Trüffel. Dieser weltweit einzigartigeHerstellungsprozess verleiht diesem London Dry Gin ein mild-komplexesAromenprofil und eine außergewöhnliche Identität."Wie vor 175 Jahren brennen wir in der BOAR Destille noch mitHerz, Hand und Holz aus dem eigenen Wald" erzählt Markus Kessler, derUr-Ur-Urenkel von Andreas Kessler, der seine Brennerei Mitte des 19.Jahrhunderts gründete.Namensgeber des BOAR Gin ist ein echter Ureinwohner aus denheimischen Wäldern des Schwarzwalds - der wildlebende Keiler (dasmännliche Wildschwein; engl. BOAR). Sein Sexuallockstoff und derGeruch des Schwarzwälder Burgundertrüffels - die besondere Zutat desBOAR Gin - ähneln sich sehr und leiten das weibliche Wildschein aufseiner Suche. Früher wurde die Bache (weibl. Wildschwein) deshalbeingesetzt, um den Trüffel aufzuspüren. Die Historie desSchwarzwälder Trüffels und die Geschichte des BOAR Gin sinduntrennbar inmitten seiner Heimat, dem Schwarzwald, verwurzelt.Mehr Informationen zu BOAR Gin finden Sie unterhttps://presse.boargin.de/Auszug MedaillenspiegelISW International Spirits Award 2019 - Großes Gold - Gin des Jahres2019Frankfurt International Trophy 2019 - Großes Gold - Bester London DryGinNew York Spirits Competition 2018 - Distillery of the YearWorld Spirits Competition San Francisco 2017 - GoldDLG - Gold 2018 + 2019 (Black Edition)DLG - Beste Spirituose Kategorie Gin 2018 + 2019 (Black Edition)Global Spirits Awards Las Vegas 2017 - DoppelgoldGlobal Spirits Awards Las Vegas 2017 - Bester GinGlobal Spirits Awards Las Vegas 2017 - Beste klare SpirituoseSIP Awards USA 2018 - Platin, Best of the BestConcours de Lyon 2018 - Gold (Black Edition)CWSA Hong Kong2018 - DoppelgoldLos Angeles Spirits Competition 2017 - GoldNew York Spirits Competition 2018 - GoldWorld Spirit Awards Wien 2017 - GoldHistorieDeutsche Trüffel aus dem Schwarzwald?Der Schwarzwälder Burgunder Trüffel, einer der wertvollstenBodenschätze nicht nur in der heutigen Zeit. Schon im 19. und 20.Jahrhundert blühte der innereuropäische Handel mit den SchwarzwälderPilzen, gleichauf mit den noch heute bekannteren, südeuropäischenSorten Perigord und Alba. Vor allem jüdische Kaufleute verdientendamals mit dem wertvollen Erdenpilz ihren Lebensunterhalt. DieVorkommen waren immens, die Bedingungen im Schwarzwald ideal.Doch das NS-Regime verbot im Reichsnaturschutzgesetz 1935 dieSuche und den Handel mit dem wildwachsenden Trüffel und entzog damitvielen Juden ihre damalige Ertragsgrundlage. Der Trüffel gerietdadurch in unseren Breiten in Vergessenheit.Die Gesetze aus der NS-Zeit stehen bis heute in denLandesnaturschutzgesetzen Baden-Württembergs - ein historischesÜberbleibsel, das immer noch Wirkung zeigt. Denn nach wie vor ist dieTrüffelsuche verboten. Lediglich die Ernte aus kultiviertem Anbau aufTrüffel-Plantagen ist mittlerweile legal möglich.