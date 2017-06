Gillette reicht Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen Wilkinson Sword GmbH wegen Patentverletzung in Deutschland ein (FOTO)

Schwalbach am Taunus (ots) -Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (NYSE:PG), hat durch seineTochtergesellschaft Gillette beim Landgericht Düsseldorf einen Antragauf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen Wilkinson Sword GmbH,ein Unternehmen des US Konzerns Edgewell Personal Care, einenHersteller von Rasurprodukten, eingereicht. Der Antrag richtet sichgegen Edgewells Dreifach-Ersatzklingen, die als Private LabelProdukte zur Verwendung mit Gillette MACH3 Rasierer bei großenHandelsketten in Deutschland und in weiteren europäischen Ländernverkauft werden. Mit der beantragten einstweiligen Verfügung soll dieaus Sicht von Procter & Gamble bestehende Patentverletzungkurzfristig gestoppt werden. Das Landgericht Düsseldorf hat bereitseinen Termin zur mündlichen Verhandlung über den Antrag anberaumt.Der Antrag basiert auf einem Technologie-Patent für GilletteMACH3®. Gillette MACH3® hat sich den Status einer Markenikoneerarbeitet und zählt zu den vertrauenswürdigsten Marken imRasurgeschäft. Seit über einem Jahrhundert behauptet Gillette seineRolle als Innovationsführer und sichert Innovationen basierend auftiefem Kundenverständnis und technischer Expertise stets über Patenteab. Dabei tätigt das Unternehmen weitreichende Investitionen inInnovation, um seine Spitzenposition bei Rasursystemen zu behauptenund Männern weltweit ein herausragendes Rasurerlebnis zu bieten."Wir haben sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass wir uns wehren,wenn Edgewell oder ein anderes Unternehmen unsere Patente verletztund tun, was nötig ist, um unsere Rechte zu wahren", so Deborah P.Majoras, Chief Legal Officer bei P&G. "Wir haben weitreichendeInvestitionen in wegweisende Innovationen und in Qualität, auf diedie Verbraucher sich verlassen, getätigt und müssen unser geistigesEigentum schützen."Über GilletteGillette ist seit über 100 Jahren ein klarer Innovationsführer aufdem Gebiet der Rasur. Produkte von Gillette zählen weltweit zurfortschrittlichsten Rasur-Technologie, darunter auch die letzteInnovation: Fusion ProShield Nassrasierer, die vor und nach denKlingen Gleitstoffe abgeben und so die männliche Haut während derRasur vor Irritationen schützen. Gillette bietet den Verbraucherndaneben ein breites Spektrum an Rasur-Lösungen in sämtlichenProduktsegmenten an für Männer und Frauen, egal ob Rasur-System oderEinmalrasierer sowie in allen Preisklassen. Unter den auf dem Markterhältlichen Rasierern genießen Rasierer von Gillette mit das größteVertrauen. Sie werden weltweit von über 750 Millionen Männernverwendet und von Pflegeexperten, Dermatologen und Hautspezialistenin der ganzen Welt empfohlen.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®,Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head &Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, Wick® und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterwww.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Pressekontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG - Sulzbacher Str.40 - 65823 Schwalbach a.T. - Unternehmenskommunikation - GabrieleHässig -Tel. 06196 89 6647 - haessig.g@pg.comGillette Europe:Andras Papp, +41-79-566-4165 - papp.a.1@pg.comP&G Investor Relations Contact:John Chevalier, 001 513-983-9974Original-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuell