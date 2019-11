Gillette findet Männertränen in Ordnung und rasiert mit dem neuen #ManEnough-Film ein weiteres Klischee von der Bildfläche

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Am Internationalen Männertag versuchtGillette, mit einer neuen Kampagne ein anhaltendes Klischee zu brechen. DasUnternehmen ermutigt Männer, Stärke zu zeigen, indem sie zu ihren Schwächenstehen und diese auch zeigenSeit über 100 Jahren verhilft Gillette Männern, nicht nur gut auszusehen,sondern sich auch optimal zu fühlen und ihr Bestes zu geben. In diesem Bestrebenhinterfragt die Marke ständig Binsenweisheiten über Männer, so erst kürzlich mitder #BarbershopGirls Kampagne. Mit ihrer neuesten Kampagne #ShavingStereotypesstellt Gillette die Frage: Warum zeigen Männer nicht ihre Tränen? Die Markehinterfragt das anhaltende Klischee, das Männern von klein auf vermittelt wurde,ihre Schwächen und Emotionen nicht zu zeigen und nicht zu weinen, um nichtschwach zu wirken.Mit der rührenden Geschichte des Lt Col Manoj Kumar Sinha, SM (a.D.) zeigtGillette in seiner zweiten Edition von #ShavingStereotypes, dass Männer ruhigmal weinen dürfen. Männer, die ihre Schwächen mit Tränen ausdrücken, sind immernoch #ManEnough. Als führende Herrenmarke ist Gillette bestrebt, Männer zumÜberdenken ihrer Vorstellungen von Maskulinität und Stärke zu bewegen.Anhand von echten Prüfungen im Leben eines Vaters und seines Sohns wird hier ihrWeg von der Einhaltung alteingesessener Erwartungshaltungen bis zurDurchbrechung derselben aufgezeigt, wenn sie erkennen, dass ein Eingeständnisvon Schwäche sie stärker macht. Ihre Geschichte versinnbildlicht, was Gillettefördern möchte - man(n) braucht Mut, um das Beste aus sich herauszuholen.Im Rahmen einer breiteren Kampagne stellte Gillette die einfache Frage: 'Wannhaben Männer das letzte Mal geweint?'. In Gesellschaften, in denen Weinen häufigals ein Zeichen von Schwäche verstanden wird, kann die Aufforderung an Männer,über ihr letztes Weinen zu sprechen, das Klischee brechen. Mit #ManEnough möchteGillette in der Gillette Mach 3 Achiever's Academy diese Botschaft an mehr als 2Millionen junge Männer landesweit verbreiten.Zur Kampagne äußert sich Chief Creative Officer der Grey Group, SandipanBhattacharyya, so: "Als führende Herrenmarke und Fürsprecher für Männer istGillette bemüht, Gespräche zu initiieren, die künftige Generationen von Männernfördern und inspirieren. Mit #ManEnough wollen wir Männer auffordern, sich vonder Auffassung zu befreien, dass Weinen ein Zeichen von Schwäche ist, und es imGegenteil Mut braucht, seine Schwächen zu zeigen."Weiter äußerte sich Karthik Srivatsan, Leiter der Länderkategorien, "GroomingIndian Sub-Continent" (Pflege für indischen Subkontinent) bei P&G, über dieKampagne: "Lt. Col. Manoj Kumar (a.D.) und sein Vater sind echte Helden, die unsgezeigt haben, dass wir durch Überwindung einengender Klischees gemeinsamstärker werden. Gillette begrüßt ihren Zusammenhalt und freut sich, dass wir diebeiden Herren auf ihrem Weg begleiten durften. Unser Ziel ist es, dass Gilletteeine positive Kraft ausübt, und wir möchten weiter positive Berichte von Männernaus dem echten Leben verbreiten und das Kulturverständnis nachhaltigbeeinflussen. Unsere Handlungen müssen für die Jungen von heute die richtigenWerte setzen, damit sie die Männer von morgen werden."Informationen zu GilletteSeit über 110 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnik und unvergleichlicheProduktleistung - was das Leben von über 750 Millionen Männern weltweiteinfacher macht. Von der Rasur über die Körperpflege, Gesichtspflege bis hin zuDeos bietet Gillette ein breites Produktspektrum, einschließliche Rasierern,Rasiergels (Gel, Schaum und Creme), Gesichtspflege, Aftershave, Antiperspirant,Deodorants und Duschlotion. Weitere Informationen und die neuesten Nachrichtenüber Gillette finden Sie auf http://www.gillette.com.Link zur Kampagne: https://youtu.be/6pKHqWxgMAgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1031799/Acheivers_Academy.jpgFoto- https://mma.prnewswire.com/media/1031801/Fill_Still_.jpgFoto- https://mma.prnewswire.com/media/1031802/Lt_Sinha_SM_Retd.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138821/4444687OTS: Gillette India LtdOriginal-Content von: Gillette India Ltd, übermittelt durch news aktuell