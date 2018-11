Gillette Design Edition: Gillette setzt auf Zeitgeist und Ästhetik (FOTO)

Schwalbach am Taunus (ots) - Das stereotype Rollenbild des Mannes ist längstGeschichte. Mittlerweile hat die moderne Männlichkeit viele Gesichter. Wie dieseaussehen? Das bestimmt jeder Mann selbst, denn Individualität spielt für Männereine große Rolle. Die neue Gillette Design Edition setzt auf gradliniges Designund qualitativ hochwertige MACH3 Turbo Präzisionstechnologie.Der moderne Mann hat ein Auge für Design - auch im BadezimmerIn einer gemeinsamen Studie mit Ketchum Global Research & Analyticsunterstreicht Gillette, wie facettenreich das moderne Männerbild ist, und machtSchluss mit dem Vorurteil, das Badezimmer sei weibliches Terrain. Männern dientdas Badezimmer als privater Rückzugsort - und auch als Aushängeschild! 70Prozent** der Männer legen nämlich großen Wert auf das Erscheinungsbild ihresBadezimmers und stehen auf stilvolle Badezimmeraccessoires. Dabei spielt auchdas optische Design ihrer Pflegeprodukte eine große Rolle, denn 68 Prozent** derMänner präsentieren ihre Pflegeprodukte und -marken gerne offen neben demWaschbecken. Rund 62 Prozent** der Männer sind sogar sehr stolz auf die Ordnungund das Aussehen ihrer Seite des Waschbeckens. Und das ist auch für Frauen imÜbrigen ein wichtiger Aspekt: 64 Prozent** aller Frauen finden, dass die Optikseines Badezimmers viel über einen Mann aussagt. 69 Prozent** der Frauen findensogar, dass ein ästhetisches Badezimmer die Attraktivität des Mannes steigert.Mit der Design Edition unterstützt Gillette die Individualität moderner MännerMit der Absicht, die Individualität moderner Männer zu unterstützen, setztGillette bei seinen Produkten auf Qualität, Innovation und Design - undpräsentiert mit der Gillette Design Edition einen einzigartigen Rasierer, dersich nicht im Badezimmer verstecken muss. Die Gillette Design Edition hübschtnicht nur seine Seite des Badezimmers auf, sondern ist gleichzeitig diezuverlässigste Wahl für gründliche Rasur und verbesserten Hautkomfort.Gillette Design Edition (UVP* 12,99 EUR)- Ab sofort instore und online bei dm DeutschlanderhältlichPremium Design-Handstück- Minimalistisches und hochwertiges Design-Handstück- Das perfekt geformte und ausbalancierte Handstück sorgt fürmaximale Kontrolle bei der RasurLang anhaltende MACH3 Turbo-Klingen- Drei eng aneinander liegende Klingen, die lange scharf bleiben,erfassen jedes Härchen- Mikrofeine Hautschutz-Lamellen straffen die Haut und bereitensie optimal auf die Rasur vor- Der Lubrastrip spendet Feuchtigkeit und sorgt für das optimaleGleiten der Klinge auf der HautVerschenke mit Stil und bereite lang anhaltende Freude Besonders im Hinblick aufWeihnachten eignet sich die Gillette Design Edition hervorragend alsindividuelles Geschenk. Den Männern wird damit nicht nur ein Rasur-Erlebnis derbesonderen Art beschert, sondern auch eine lang anhaltende Freude bereitet. EinGeschenk, an welchem Mann sich jeden Morgen aufs Neue erfreuen kann.Weitere Informationen und Pressebilder zum Thema finden Sie unter diesem Link:https://app.box.com/s/uc0tkr4rbho1glwz4jyd1r081ux111hq* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreiseliegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellenEndverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.** Studienergebnisse stammen aus einer gemeinsamen Studie von KetchumGlobal Research & Analytics (KGRA) und Gillette. Insgesamt wurdendabei 6.005 Männer und Frauen befragt.Über GilletteSeit über 110 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie und konkurrenzloseProduktleistung - die Lebensqualität von über 750 Millionen Männern auf derganzen Welt wird verbessert. Von Rasierern und Körperpflege bis hin zuHautpflege bietet Gillette weltweit eine große Auswahl an Produkten, darunterRasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege und Aftershaves. Fürweitere Informationen und die neusten Nachrichten zu Gillette besuchen Siewww.gillette.com.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines derstärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wieAlways®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®,Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®,Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterwww.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Pressekontakt:Brandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH, Grünstr. 15,40212 DüsseldorfElena Kirsch, Tel.: 0211 585886-115, Fax: 0211 585886-20, E-Mail:elena.kirsch@brandzeichen-pr.deOriginal-Content von: Gillette Deutschland, übermittelt durch news aktuell