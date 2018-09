München (ots/PRNewswire) -FAW gibt bekannt, dass Giles Taylor offiziell als "Global VicePresident of Design und Chief Creative Officer (CCO)" in dasUnternehmen eingetreten ist. Herr Taylor war zuvor als Director ofDesign für Rolls-Royce Motorcars in Großbritannien tätig.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/740684/Giles_Taylor_FAW_Corporation.jpg )Bei FAW wird Giles Taylor er vor allem für Designstrategien undeinzigartige Stilkonzepte für die FAW-Luxusmarke HONGQIverantwortlich sein. Neben der Entwicklung einesFAW-Designentwicklungssystems wird er die Einführung voninternationalisierten Designphilosophien in die gesamte Palette derFAW-Produkte, einschließlich selbstfahrender Personenkraftwagen,leiten.Herr Taylor wird seinen Standort in München haben. Er wird dieEinrichtung eines neuen FAW Advanced Design Centers in Münchenleiten, in dem ein globalisiertes High-End-Design-Team beschäftigtwerden soll. Das Zentrum wird hauptsächlich Projektarbeiten für dieMarke HONGQI, einschließlich zukunftsweisender Konzepte undProduktionsprojekte, durchführen.Herr Taylor, der im Jahr 1992 einen Master-Abschluss in derDisziplin Fahrzeugdesign des renommierten Royal College of Art inLondon erworben hat, verfügt über reiche Erfahrungen im Bereich desDesigns von Super-Luxusautos. Er verbrachte 13 Jahre bei derbritischen Luxusmarke Jaguar Cars. Während dieser Zeit war erChefdesigner der aktuellen XJ Limousine und des XK Sportwagens, der2005 auf den Markt kam. 2011 stieß Taylor zu Rolls-Royce Motorcars,wo er seit 2012 als Director of Design tätig war. Er führte dasDesign vieler erfolgreicher Autos, einschließlich des Rolls-RoyceDawn, der Phantom VIII Luxuslimousine und des unlängst lanciertenCullinan SUV. Sein Rolls-Royce 103ex-Konzeptfahrzeug hat 2016 eineaußergewöhnliche Vision für "autonome Luxusautos" über 2040 hinausgeschaffen.Als Taylor ein formelles Mitglied von FAW wurde, sagte er: "Ichfreue mich sehr auf einen spannenden neuen Karriereweg mit FAW.HONGQI, als älteste und bekannteste chinesische Automarke, trägt einetiefgreifende und vielfältige Kulturgeschichte in sich. Es gibt vieleinspirierende Elemente rund um die Marke, um neue, moderne Fahrzeugefür die neue Ära zu schaffen. Ich freue mich darauf, mit demFAW-Führungsteam zusammenzuarbeiten, um diese faszinierende Missionfür HONGQI sowie spannende Zukunftsprodukte für FAW zu liefern."Herr Xu Liuping, Vorsitzender von FAW, begrüßte Taylors Beitritt.Er sagte: "Im Rahmen des allgemeinen Globalisierungstrends sieht sichdie chinesische Automobilindustrie einer hervorragenden Chancegegenüber, nicht nur eine Benchmark, sondern auch einen Präzedenzfallin der globalen Automobilindustrie zu setzen. Um Chinas reichhaltigeKultur auf hohem Niveau mit anderen fortschrittlichen globalenKulturen, modernen Modedesigns, bahnbrechenden wissenschaftlichenErkenntnissen und Technologien, einschließlich emotionellerErfahrungen zu brillanten Produkten zu verschmelzen, brauchen wir einstärker internationalisiertes, spezialisiertes und diversifiziertesTeam mit einem Geist und einer Vision, die stark von Globalisierunggeprägt sind."Mr. Xu fuhr fort: "Herr Taylor kennt HONGQI und die chinesischeKultur. Er verfügt über ein tiefes Verständnis für die Marke. Seinereichen Erfahrungen im Design von High-End-Luxusautos und seinEinblick in den Trend globaler Designs und Innovationen passenausgezeichnet zur Markenpositionierung, Produktgestaltung undZukunftsplanung von FAW und HONGQI. Ich glaube, sein Beitritt wirdHONGQI beim Aufbau einer neuen edlen Marke helfen, die die beste inChina sein wird und auf der ganzen Welt berühmt ist."Pressekontakt:Ansprechpartnerin: Hu YangBrand RelationsMobiltelefon: +86-186-140-201-06E-Mail: huyang@faw.com.cnGuangdong Brandmax Marketing Co., Ltd. - Ansprechpartnerin: Zhang JieMobiltelefon: +86-18611333340E-Mail: Luka.zhang@brandmax.com.cnOriginal-Content von: FAW Corporation, übermittelt durch news aktuell