Gilead will Kite Pharma für knapp 12 Milliarden Dollar schlucken

FOSTER CITY/SANTA MONICA (dpa-AFX) - Das US-Biotechunternehmen Gilead Sciences will seinen Konkurrenten Kite Pharma für 11,9 Milliarden US-Dollar übernehmen.



Je Aktie werde Gilead 180 US-Dollar auf den Tisch legen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das ist 29 Prozent mehr, als die Papiere am Freitag zum Börsenschluss wert waren. Mit dem Kauf setzt Gilead seinen Fuß in die Tür zum Markt einer ganz speziellen Krebstherapie, bei der gentechnisch veränderte Zellen ins Immunsystem der Patienten gebracht werden, um Tumore zu bekämpfen. Die Aktien von Kite Pharma schossen vorbörslich in ersten Reaktionen um 16 Prozent auf 162 US-Dollar hoch/kro/stb