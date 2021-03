Gilead und Merck: Gemeinsam im Kampf gegen HIV!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Gilead Sciences Inc. (NASDAQ: GILD) und Merck & Co. (NYSE: MRK) haben eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung von HIV-Therapien getroffen, die ‘Lenacapavir’ von Gilead und ‘Islatravir’ von Merck in einem Zwei-Medikamenten-Regime kombinieren.

Die ersten klinischen Studien mit der oralen Kombination werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 beginnen.

Die Zusammenarbeit wird sich zunächst auf lang wirkende orale Formulierungen und ...



