Gilead steht zum ersten Mal an der Spitze des pharmazeutischen Innovationsindex

- Weitere Erholung von Big Pharma in den Top 10, die meisten neuenGenehmigungen stammen jetzt von der BiotechnologieLondon (ots/PRNewswire) - Der neunte jährliche pharmazeutischeInnovationsindex, der von IDEA Pharma heute veröffentlicht wurde,sieht Gilead zum ersten Mal an der Spitze der Branche.Der pharmazeutische Innovationsindex misst, bewertet und feiertdie Fähigkeit eines Unternehmens, Innovationen für Patientenbereitzustellen - durch objektive Leistungsbewertung, basierend aufeinem rollierenden Fünfjahreszeitraums (2013-2018). Er operiert aufdem einfachen Prinzip: Wenn zwei verschiedene Unternehmen dasselbeMolekül in einer frühen Phase erhalten, welches würde das Bestedaraus machen?Gilead ist kontinuierlich gestiegen, um jeweils einen Platz proJahr seit 2016 bis an die Spitze der Tabelle. Mit einerhervorragenden Leistung im Antivirus-Bereich - im Jahr 2018 kamen 60% von Gileads Umsätzen von neuen Medikamenten, zweimal so viel wiejedes andere Unternehmen und sechsmal mehr als der Durchschnitt der30 höchstplatzierten Unternehmen. Die größte Aufsteiger in diesemJahr ist Eli Lilly aufgrund einer starken Leistung in allenBereichen. Das Unternehmen stieg um zehn Plätze. Ähnlich stieg Sanofiim Jahresvergleich neun Plätze auf, während Pfizer im Jahr 2018 mehrGenehmigungen als jedes andere Unternehmen erhielt.Pharmazeutischer Innovationsindex 20192019 Unternehmen 2018 Änderung1 Gilead 2 +12 Abbvie 5 +33 Eli Lilly 13 +104 Pfizer 9 +55 Merck & Co. 7 +26 Sanofi 15 +97 Novo Nordisk 10 +38 Roche 8 +09 Novartis 3 -610 GSK 13 +3In einem Jahr mit einer Rekordzahl von neuenArzneimittelzulassungen bei der, FDA ist es bemerkenswert, dass mehrals die Hälfte für seltene Krankheiten bestimmt sind, und 39 der 59FDA-Genehmigungen gingen an kleine bis mittelgroßeBiotech-Unternehmen (Unternehmen außerhalb der 30 Spitzenplätze), wasvermuten lässt, dass es für die großen Pharma-Unternehmen in denkommenden Jahren bedeutende Innovations- undProduktivitätsherausforderungen geben wird.Mike Rea, CEO von IDEA Pharma kommentiert in Bezug auf den Index:"Der pharmazeutische Innovationsindex ist unbestechlich - Erfolg wirddurch die Entdeckung und Entwicklung bedeutender wichtigerMedikamente sowie die Bereitstellung dieser Medikamente für den Marktund die Patienten erzielt. Was Gilead erreicht hat, ist bemerkenswert- das Unternehmen hat Erfolg für diese Branche neu definiert - undwirklich sinnvolle Medikamente durch die Verbindung von Neuheit undOriginalität zu Lasten von Inkrementalismus eingeführt. Der Indexzeigt auch, dass erfolgreiche Innovation nicht gleichmäßig verteiltist - mehr als die Hälfte der Top 30 der Unternehmen haben keineZulassung im Jahr 2018 verzeichnet, was auf einen starken Gegenwindfür die Pharma-Unternehmen schließen lässt, die sich nicht auf dieneue Ära eingelassen haben."Genauere Informationen zum diesjährigen pharmazeutischenInnovationsindex, zu den Details zur Vorgehensweise sowie zu den Top30 Unternehmen finden Sie unter http://www.ideapharma.com/piiUm mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte an:Sam VarneyCommunications Director IDEA PharmaTel.: +44-1234-756-340E-Mail: pii@ideapharma.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/843535/Pharmas_most_innovative_companies__2019.jpgOriginal-Content von: IDEA Pharma, übermittelt durch news aktuell