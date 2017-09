Gilead hat noch nicht genug

Die Investoren bekamen am Montagmorgen eine angenehme Überraschung von Gilead Sciences (WKN:885823). Das große Biotech kündigte Pläne zur Übernahme von Kite Pharma (WKN:A116CA) für 11,9 Milliarden US-Dollar an. Der Markt applaudierte, die Gilead-Aktien stiegen mehr als 2% im Intraday-Handel.

Es gibt mehrere Gründe, diese Übernahme zu mögen. Durch die Pipeline von Kite, insbesondere von axicabtagene ciloleucel (axi-cel), wird Gilead zu einem führenden Anbieter in der Zelltherapie zur Krebsbehandlung. Aber der Kauf von Kite Pharma sollte für Gilead nur der Anfang sein. Hier sind drei Hauptgründe dafür.

1. Kite Pharma allein reicht nicht aus

Der Hauptgrund für die Akquisition von Gilead Sciences war der, dass der anhaltende Umsatzrückgang bei Hepatitis C kompensiert werden musste. So großartig Kite Pharma auf lange Sicht sein sollte, Kite zu kaufen reicht nicht aus, um Gilead die Wende zu bringen.

Gilead gab an, dass die Kite-Akquisition “bis zum dritten Jahr ertragsneutral und danach wachstumsfördernd” sei. Diese Prognosen gehen davon aus, dass axi-cel sowohl in den USA als auch in Europa für die Behandlung des refraktären aggressiven Non-Hodgkin-Lymphoms (NHL) zugelassen ist. Ich stelle Gileads Schätzungen nicht in Frage – sie sind wahrscheinlich solide. Allerdings braucht das Unternehmen mehr, um die Hep C-Probleme auszugleichen.

CEO John Milligan hat erklärt, dass Gilead einen “transformativen” Deal wünschte. Der Kauf von Kite erfüllt diese Voraussetzung, um das Biotech in der Onkologie zu positionieren. Finanziell gesehen ist es jedoch nicht transformativ.

2. Gilead hat angedeutet, dass da noch mehr kommen könnte

In der Telefonkonferenz über die Akquisition von Kite Pharma erklärte Milligan, dass Gilead “an Dingen interessiert wäre, die die Zelltherapie verbessern würden”. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen nicht “kürzer treten würde nach diesem Deal”, man wolle “sehr aktiv” bei der Bewertung von Chancen bleiben. Man muss nicht zwischen den Zeilen lesen, um zu vermuten, dass noch weitere Übernahmen kommen könnten.

Da Zelltherapie jetzt der Eckpfeiler von Gileads Onkologie-Strategie ist, könnte Ziopharm Oncology (WKN:A0JMYA) ein offensichtlicher potenzieller Übernahmekandidat sein. Ziopharm verfügt über eine solide Pipeline von chimären Antigen-Rezeptor-T-Zellen (CAR T) und T-Zell-Rezeptor-Therapien (TCR). Ziopharm ist mit seinem Entwicklungsprogramm jedoch nicht so weit wie Kite.

Als Milligan in der Vergangenheit über potenzielle Akquisitionen gesprochen hatte, sprach er vor allem über Onkologie, aber auch über Entzündungen und nicht-alkoholische Steatohepatitis (NASH) gesprochen. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Gilead in beiden therapeutischen Kategorien weitermachen würde.

Zu Beginn dieses Jahres erklärte Robin Washington, Finanzvorstand von Gilead, dass die oberste Priorität des Unternehmens darin besteht,”sich auf das Umsatzwachstum zu konzentrieren”. Das Problem ist, dass die meisten der möglichen Akquisitionsobjekte in den Bereichen Onkologie, Entzündung und NASH auf kurze Sicht nicht viel bewegen würden, um den Umsatz selbst zu steigern.

3. Es gibt jede Menge Geld zum Ausgeben

Dann gibt es da noch Gileads riesigen Bargeldbestand. Das Unternehmen wies zum Ende des zweiten Quartals liquide Mittel in Höhe von 36,6 Milliarden US-Dollar aus. Gilead plant, eine Kombination aus Bargeld, Bankschulden und vorrangigen unbesicherten Anleihen zur Finanzierung von Kite Pharma einzusetzen. Selbst wenn das Unternehmen in bar zahlen würde, so hätte Gilead noch fast $25 Milliarde nach dem Kauf — wir dürfen nicht die Mittel vergessen, die in der zweiten Hälfte von 2017 gebildet werden.

John Milligan hat in der Vergangenheit gesagt, dass man keine Aktien zurück in den Wohlstand kaufen kann. Gilead hat in der Vergangenheit viele Aktienrückkäufe getätigt, aber erwarte nicht, dass das Unternehmen in Zukunft viel Geld darauf verwenden wird. Und während Gilead die Dividendenerhöhungen wahrscheinlich fortsetzen wird, wird das Unternehmen den größten Teil seines Geldes nicht in höhere Dividenden fließen lassen. Der beste Nutzen von Gileads Bargeld besteht darin, dass man mehr Akquisitionen tätigt, die relativ schnell zu zusätzlichen Einnahmen führen. Du weißt es, ich weiß es und Gilead weiß es.

Gilead konnte sich den Kauf von Ziopharm Oncology zu einem ähnlichen Preis leisten. Es könnte mehrere der führenden Biotechs in NASH kaufen, ohne eine riesige Delle in seiner Cash-Position zu machen. Das Unternehmen könnte es sich sogar leisten, ein paar andere Mid-Cap-Onkologie-Biotechs aufzufressen, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen.

Ich habe für eine Weile gedacht, dass eine “Perlenkette” -Strategie des Erwerbs mehrerer kleiner und mittlerer Biotechs ein kluger Ansatz für Gilead Sciences sein könnte. Es scheint, dass dies die Richtung ist, die das Unternehmen mit der bevorstehenden Übernahme von Kite Pharma als erste Perle an der Halskette einschlägt.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



Motley Fool besitzt und empfiehlt Gilead Sciences.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und wurde am 29.08.2017 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.