Gilead Sciences wird sein Betriebszentrum Westchina in der Chengdu Hi-tech Zone etablieren

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Am 10. Juli unterzeichneten dieChengdu Hi-tech Zone und Gilead Sciences eine strategischeKooperationsvereinbarung über das Projekt Gilead Sciences WesternChina Operation Center, die die offizielle Registrierung desBetriebszentrum des Unternehmens in Westchina in der Chengdu Hi-techZone beinhaltete.Das 1987 gegründete Unternehmen Gilead Sciences mitUnternehmenszentrale in Kalifornien ist eines der zehnTop-Pharmaunternehmen der Welt. Als ein Pionier der Herstellung vonArzneimitteln für AIDS und Lebererkrankungen beliefen sich dieUnternehmenseinkünfte auf 22,1 Milliarden USD im Jahr 2018, womit dasUnternehmen auf Rang 455 in der Fortune Global 500-Liste eingestuftist.Luo Yongqing, Global Vice President von Gilead Sciences undGeneral Manager von Gilead Sciences (China), wies darauf hin, dassdas neue Betriebszentrum in Sichuan und der Chengdu Hi-tech Zone alseiner der wichtigen strategischen Stützpunkte des Unternehmens inChina dienen solle. In Zukunft wird das Zentrum hauptsächlich dieAktivitäten und die Geschäftsführung von Gilead Sciences in Westchinaübernehmen, die von großer Bedeutung sind, um die Entwicklung derBiotechnologie- und Pharmabranche in Chengdu und Sichuan und sogar inZentral- und Westchina effektiv voranzubringen.Als wichtiger Knotenpunkt an der Kreuzung der "Belt &Road"-Initiative und dem Wirtschaftsgebiet des Jangtse-Flusses hatdie Stadt Chengdu bereits 112 internationale (regionale) Flügeeingeführt. Chengdu ist die einzige Stadt in Zentral- und Westchina,die über zwei Flughäfen verfügt. Die jährlichen Passagierzahlen desChengdu Shuangliu International Airport erreichen 50 MillionenReisende. Chengdu ist in jüngster Zeit dank seines ständigoptimierten internationalen Geschäftsumfelds zum bevorzugten Ziel fürausländische Investitionen geworden. Bislang haben 288 der FortuneGlobal 500-Unternehmen Niederlassungen in Chengdu eingerichtet,primär aus 22 Regionen wie Europa, USA, Japan und Südkorea.Als Chengdus Hauptsektor für die Biotechnologie- und Pharmabranchehat man sich in der Chengdu Hi-tech Zone in den letzten Jahren zumZiel gesetzt, ein modernes, biologisch-industrielles System mitinternationaler Konkurrenzfähigkeit aufzubauen. Die Chengdu TianfuInternational Bio-Town, die im Jahr 2016 fertiggestellt wurde, hatbisher 127 Projekte mit einem gesamten Investitionsvolumen angezogen,das auf mehr als 100 Milliarden RMB geschätzt wird. Darüber hinauswurden fünf mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Teams vorgestellt. DieChengdu Hi-tech Zone ist 2018 unter 171 biomedizinischenIndustrieparks auf den 6. Platz der Rangliste für insgesamteWettbewerbsfähigkeit emporgeschnellt, die vom National Center forBiotechnology Information des Ministeriums für Wissenschaft undTechnologie der Volksrepublik China aufgestellt wird.Pressekontakt:Xiuwan Yin+86-13096359612Original-Content von: Chengdu Hi-Tech Zone, übermittelt durch news aktuell