Gilead Sciences und die 14-Milliarden-Dollar-Bedrohung 

Es gibt ein altes Sprichwort: „Manchmal ist die Heilung schlimmer als die Krankheit.“ Für Gilead Sciences (KN:885823) könnte dieses Sprichwort Wirklichkeit werden.

Gilead kündigte kürzlich Ergebnisse einer präklinischen Studie an, in der eine Kombination zweier experimenteller Medikamente getestet wurde, die letztlich fast die Hälfte aller HIV-infizierten Affen heilten, die sie einnahmen. Eines der Medikamente, GS-9620, befindet sich derzeit in einer frühen klinischen Studie und Gilead hat nun GS-9722, ein Derivat des anderen Medikaments in der Combo, in die Humanmedizin überführt.

Das große Biotech-Unternehmen hat sich immer wieder für eine Heilung von HIV eingesetzt. Aber mit seinen HIV-Therapien, die im letzten Jahr mehr als 14 Milliarden US-Dollar Umsatz erzeugt haben, könnte da eine Heilung für HIV nicht zu einer ernstzunehmenden Bedrohung für Gileads finanzielle Zukunft werden?

Die nächste Entwicklungsstufe

Gilead erhielt 2001 die Zulassung der Food and Drug Administration für sein erstes HIV-Medikament, Viread. In den folgenden Jahren startete das Biotech mehrere andere, leistungsfähigere HIV-Therapien, darunter Truvada, Atripla und Stribild. 2015 begann Gilead dann mit der Einführung der nächsten Generation von HIV-Medikamenten, beginnend mit Genvoya.

Die neueste HIV-Therapie des Unternehmens, Biktarvy, erhielt im Februar die FDA-Zulassung. Dieses neue Medikament ist so sicher und wirksam, dass Gileads wissenschaftlicher Leiter, Norbert Bischofberger, der Ende April von seiner Position zurücktritt, kürzlich sagte, dass Biktarvy die letzte HIV-Einzeltablette sein würde, die das Biotech für die Behandlung von HIV-Patienten entwickelt. Bischofberger fügte hinzu, dass Gilead „nicht sieht, wie wir uns nach Biktarvy noch verbessern können“.

Gilead hat grundsätzlich noch zwei letzte Hürden zu überwinden, wenn es um die Behandlung von HIV geht. Eine davon ist die Entwicklung eines lang wirksamen Injektionsmittels, das die Patienten gespritzt bekommen können, anstatt eine tägliche Pille wie Biktarvy einzunehmen. Die andere ist die Heilung von HIV. Die Kombination aus einem Toll-like-Rezeptor-7 (TLR7)-Agonisten und einem neutralisierenden Antikörper (bNAb) scheint das Potenzial für das Erreichen dieses Ziels zu besitzen.

In Gileads präklinischer Studie wurden 44 Rhesusaffen, die mit dem Simian-Human-Immunschwäche-Virus (SHIV) infiziert waren, nach 96 Wochen antiretroviraler Therapie (ART) in vier Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe erhielt PGT121, ein bNAb. Eine weitere Gruppe erhielt den TRL7-Agonisten GS-9620. Die dritte Gruppe erhielt eine Kombination der beiden experimentellen Medikamente, die vierte Gruppe erhielt Placebo.

Während die meisten oder alle Affen in drei der Gruppen einen viralen Rückfall erlebten, zeigten fünf der elf Affen, die die PGT121/GS-9620-Kombination erhielten, für mindestens 168 Tage keinen viralen Rückfall. Die anderen sechs Tiere der Combo-Gruppe erlebten zunächst einen viralen Rückfall, begannen dann aber, das Virus ohne ART wieder zu unterdrücken.

Lektionen aus Hep C

Eine Heilung für HIV wäre fantastisch für die Patienten. Sie wäre wahrscheinlich auch sehr profitabel für Gilead Sciences – am Anfang. Aber die Erfahrung des Biotech-Unternehmens mit seinen Medikamenten gegen das Hepatitis-C-Virus (HCV) zeigt, dass die langfristigen Auswirkungen für Gilead nicht so großartig sein könnten.

Als Gilead sein erstes HCV-Medikament, Sovaldi, auf den Markt brachte, explodierte der Umsatz. Im Jahr 2014, dem ersten vollen Jahr von Sovaldi auf dem Markt, brachte das Medikament über 10 Milliarden US-Dollar ein. In den nächsten drei Jahren erwirtschafteten Sovaldi und die nachfolgenden HCV-Medikamente einen Umsatz von mehr als 43 Milliarden US-Dollar.

Der HCV-Umsatz von Gilead erreichte jedoch seinen Höhepunkt im Jahr 2015. Bis 2017 sank der Gesamtumsatz mit vier HCV-Medikamenten auf weniger als die Hälfte des Spitzenwertes und sogar unter die Menge, die Sovaldi im ersten Jahr selbst erwirtschaftet hatte.

Noch war der Vorteil durch die Medikamente, die HCV bei den meisten Patienten kurieren, für Patienten und für Gilead groß. Das Unternehmen verdiente viel Geld mit seinem HCV-Franchise (und tut es immer noch, wenn auch auf niedrigerem Niveau). Aber die Lektion war, dass die ersten Jahre nach der Einführung eines Medikaments zur Heilung einer chronischen Krankheit aus finanzieller Sicht die besten sind und dass es dann schnell bergab geht. Das liegt auf der Hand, weil durch die zunehmenden Heilungserfolge immer weniger Patienten behandelt werden müssen.

Wäre es für Gilead finanziell nicht genauso gut, ein Medikament zur Heilung von HIV auf den Markt bringen? Eher nicht. Bei HCV hat die Einführung von Sovaldi die Einnahmen des Unternehmens erhöht, ohne den Verkauf anderer Produkte zu kannibalisieren. Die Einführung eines HIV-Medikaments würde zu einem deutlich geringeren Absatz der bestehenden HIV-Medikamente von Gilead führen. Im Laufe der Zeit würden deren Verkäufe schrumpfen, wenn nicht sogar vollständig zurückgehen.

Durch die Vermarktung eines HIV-Medikaments würde Gilead das Geschäft beenden, das das Unternehmen zu dem gemacht hat, was es heute ist. Die Biotech-Sparte würde einige Jahre lang massive Gewinne erzielen. Aber es würde nicht lange dauern, bis Gilead fast ohne bleibende Verkäufe für seine HIV-Behandlungen und mit relativ geringen Einnahmen zurückbleiben würde.

Aufrechnen der Kosten

Das Management von Gilead hat zweifellos über das mögliche Szenario nachgedacht, das sich entfalten könnte. Gilead hat die durch seine HCV-Franchise generierten Mittel zur Finanzierung der Entwicklung neuer Medikamente und zur Übernahme von Unternehmen in anderen Bereichen außerhalb von HCV und HIV verwendet. Es könnte das Gleiche mit dem potenziellen riesigen Geldsegen tun, den eine HIV-Kur mit sich bringen würde.

Aber die kalte, harte Wahrheit ist, dass die Entwicklung eines Medikaments zur Heilung von HIV langfristig schädlich für Gilead sein könnte. Das könnte auch dann der Fall sein, wenn Gilead eine solche Kur zu einem extrem hohen Preis anbietet.

Natürlich ist es noch zu früh, um sagen zu können, ob Gileads Medikamentenkombination bei Menschen sicher und effektiv ist. Hoffentlich wird sie das sein. Selbst wenn nicht, denke ich, dass Gilead eine Heilung für HIV früher oder später entwickelt, und es ist wahrscheinlich, dass das Unternehmen einen teuren Preis dafür zahlen muss.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Gilead Sciences. The Motley Fool hat folgende Optionen: Short Mai 2018 $ 85 Calls auf Gilead Sciences auf.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 18.03.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.