Gilead Sciences sieht nach 2 schwierigen Geschäftsjahren wieder besseren Zeiten entgegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Liebe Leser,

in 2017 führten die anhaltenden Umsatzverluste mit Hepatitis-C-Mitteln zu einem weiteren Umsatzrückgang auf 26,1 Mrd. $. Zudem musste Gilead aufgrund der Steuerreform in den USA einen hohen Einmalaufwand im 4. Quartal verkraften. Aufgrund des hohen Anteils des Hepatitis-Geschäfts am Konzernumsatz war

Gilead besonders von den staatlich verordneten Preissenkungen und der verschärften Konkurrenzsituation betroffen. Das Schlimmste ist inzwischen verdaut. Trug das Segment ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.