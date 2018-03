Gilead Sciences: Das ist wirklich spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Gilead Sciences ist in den vergangenen Wochen annähernd auf der Stelle getreten. Nun allerdings zeigte sich die Aktie in den jüngsten Sitzungen erstaunlich stabil. Denn während der Markt hin und her schwankte, blieben die Aktionäre auffallend ruhig. Was brodelt unter der Decke? Chartanalysten sind der Meinung, der Wert sei in einem leichten mittelfristigen Aufwärtstrend unterwegs. Die entsprechenden Signale lassen sich ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.