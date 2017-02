Gilead Sciences: Wieder machen Gerüchte die Runde!

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Liebe Leser,

die amerikanische Biopharmazie-Firma Gilead Sciences mit Sitz in Foster City, Kalifornien konnte sich nach einem Kursabsturz im Januar zuletzt wieder über eine kräftige Kurserholung freuen. Warum genau die Aktien derzeit so beliebt sind, so das Online-Magazin „SchaeffersResearch“, darüber kann derzeit nur spekuliert werden.

Dies könnte meines Erachtens auch mit den Gerüchten zusammenhängen, dass Gilead sich laut dem Online-Magazin „Nasdaq“ derzeit nach einem passenden Partner umsieht, den man übernehmen und mit dem man seine Produktivität steigern kann. So sollen außerdem Steuern gespart werden, die sonst für derzeit anderweitig „geparktes“ Geld anfallen würden. „Nasdaq“ verweist natürlich auch auf die aktuellen Geschäftszahlen. Weder die Ergebnisse vom letzten Jahr noch die Aussichten für 2017 sind besonders berauschend ausgefallen.

Vielversprechende Entwicklung?

Mit der Entwicklung neuer Medikamente scheint es jedoch voranzugehen. Auch wenn noch nicht klar ist, wie die Ergebnisse der derzeitigen Studie zu dem Medikament Bictegravir, das zur Behandlung von HIV eingesetzt werden soll, ausfallen werden. Es hat, wie das Online-Magazin „Businesswire“ berichtet, scheinbar durchaus Potential: Norbert Bischofberger, Entiwcklungsvorstand bei Gilead Sciences, zeigte sich zuversichtlich: „Wir sind mit diesen positiven Daten der Phase 2 zufrieden und wir glauben, dass Bictegravir in Kombination mit dem FTC / TAF-Rückgrat potentiell eine starke neue Behandlungsoption und eine wichtige Entwicklung in der HIV-Therapie darstellt“.

Nun bleibt abzuwarten, ob Gilead mit dem neuen Medikament Erfolg hat und damit vielleicht auch seine Aussichten wieder etwas verbessern kann. Ansonsten würde sich eine vielversprechende Übernahme mit hoher Wahrscheinlichkeit vitalisierend auf den Kurs auswirken.



Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Thomas Liebigman.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse