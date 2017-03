Gilead Sciences: Was könnte die Aktie stabilisieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

die Gilead Sciences Aktie befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend, der fundamental begründet ist. Das Unternehmen hat im Jahr 2016 einen starken Umsatzeinbruch verzeichnet und die Aussichten für das aktuelle Jahr sind relativ gering angesetzt. Das Problem von Gilead Sciences sind immer noch die Umsätze im HIV-Bereich. Zusammen mit dem Bereich HCV sind die beiden Segmente für 90 % aller Umsätze des Unternehmens verantwortlich. Dementsprechend fällt die Bewertung des Unternehmens mittels KGV sowie dem EV-to-EBITDA aus.

KGV und EV-to-EBITDA im Vergleich zum Marktdurchschnitt

Das erwartete 2017e KGV für die Gilead Science Aktie beträgt aktuell 8,7. Im vergangenen Jahr fluktuierte das KGV zwischen 6,4-9,5 und damit deutlich unter Marktdurchschnitt. Der Marktdurchschnitt (gemessen an dem KGV der Peers wie z.B. Celegene, Biogen und Amgen) liegt aktuell bei 13,2.

Für den Multiplikator EV-to-EBITDA gilt dasselbe. Dieser beträgt für 2017e 3,9. Der Marktdurchschnitt liegt bei 9,8. Das EV-to-EBITDA wird besonders in kapitalintensiven Branchen als Vergleichskennzahl herangezogen. Für 2017 sind die Erwartungen weiterhin an das Umsatzwachstum gering. Allerdings besteht ein wenig Überraschungspotential, falls der HCV-Bereich in der Lage ist, die Umsatzeinbußen im HIV-Segment auszugleichen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.