Gilead Sciences: Was jetzt passiert

Gilead Sciences steht Medienberichten nach kurz vor dem Durchbruch in der Corona-Wirkstoff-Forschung. Demnach ist das aktuell interessanteste Medikament bereits in klinischen Studien. Hier geht es am Ende um die Abschätzung und Bewertung von Nebenwirkungen. Das bedeutet: Gilead Sciences hat recht gute Chancen, das Rennen um die Corona-Behandlungen zu machen. Wie so oft dürfte der Erste das Rennen machen, unken Beobachter.

