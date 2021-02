Gilead Sciences: Mega-Deal!

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) teilte am Montag mit, dass es eine Kooperations-, Options- und Lizenzvereinbarung mit Gritstone Oncology Inc. (NASDAQ:GRTS) zur Entwicklung einer impfstoffbasierten Immuntherapie eingegangen ist, die als kurative Behandlung für HIV-Infektionen dienen könnte.

Was geschah

Die beiden Unternehmen werden einen HIV-spezifischen therapeutischen Impfstoff entwickeln, der Gritstones proprietäre Prime-Boost-Impfstoff-Plattform nutzt, die von Gilead entwickelte Antigene verwenden würde, so die Erklärung. Die Impfstoff-Plattform ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung