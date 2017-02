Gilead Sciences – Einstieg nach Kursrücksetzern sinnvoll?

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

zwischen Anfang 2000 und Mitte 2015 kannte die Aktie von Gilead Sciences nahezu ausschließlich den Weg nach oben und verteuerte sich in diesem Zeitraum von gut einem auf in der Spitze sage und schreibe mehr als 100 Euro. Seither geht es mit den Notierungen quasi kontinuierlich abwärts. Und ob sich daran in den kommenden Wochen und Monaten viel ändert, muss zumindest bezweifelt werden.

Vorjahresergebnis alles andere als erfreulich

Für lange Gesichter bei den Anlegern sorgte nämlich das unlängst kommunizierte Zahlenwerk für das zurückliegende Geschäftsjahr 2016. Der Umsatz schrumpfte im Zwölfmonatsvergleich um 6,9% auf 30,4 Mrd. US-Dollar. Hauptverantwortlich hierfür waren die eingebrochenen Erlöse der Hepatitis-C-Sparte. Der Nettogewinn kollabierte gar um 25,4% auf 13,5 Mrd. US-Dollar. Besser sah es beim Ertrag je Anteilschein aus, der lediglich um 8,2% auf 11,57 US-Dollar (Non-GAAP) sank.

Ausblick auf 2017 ebenfalls wenig erbaulich

Alles andere als erfreulich war überdies der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. 2017 prognostizieren die Amerikaner ein weiteres Umsatzminus von fast 22% auf 22,5 bis 24,5 Mrd. US-Dollar (Nettoverkaufserlöse). Vor diesem Hintergrund dürfte der Nachsteuerertrag je Anteilsschein klar unter 10 US-Dollar abrutschen, auch weil derzeit 28 neue Wirkstoffe klinische Testphasen durchlaufen, für die Gilead reichlich Geld in die Hand nehmen muss.

Auch für 2018 gehen Analysten im Durchschnitt von nochmals rückläufigen Gewinnen aus. Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass der ungebrochene Abwärtstrend seit nunmehr etwa eineinhalb Jahren vorerst anhält. Sobald eine technische Bodenbildung erfolgt ist, können Sie Käufe allerdings auf Grund des niedrigen KGV ernsthaft in Erwägung ziehen. Zumal die sonstigen Produkte solide Wachstumsraten verzeichnen und gute Chancen bestehen, dass das Unternehmen in einiger Zeit weitere Blockbuster-Medikamente auf den Markt bringen kann. Im Kursbereich um 50 Euro ist die Aktie für Anleger mit einem etwas längerem Atem ein durchaus aussichtsreiches Investment.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

