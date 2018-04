Gilead Sciences-Aktie: Das sollten Sie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Liebe Leser,

Gilead Sciences ist eine aus den USA stammende, hierzulande aber durchaus bekannte Aktie. Insofern ist der Kurs auch für Anleger in Deutschland relevant und auch interessant. Es ging zuletzt etwas nach unten, aktuell aber sind Chartanalysten in einem bestimmten Punkt wieder relativ zufrieden. Denn: Der Wert konnte die bisherige Untergrenze in Höhe von gut 60 Euro im laufenden Seitwärtstrend verteidigen. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.