Gilead Sciences Aktie: Das Wunder!

Gilead Sciences dürfte in den kommenden Sitzungen besonders stark sein oder werden, meinen Analysten. Nun kommt es zum ersten Corona-Durchbruch. Das Medikament Remdesivir könnte sich hier als „Wunder“ erweisen – zumindest, was die Verdienst- und Erlösmöglichkeiten für Gilead Sciences betrifft. Das Unternehmen habe, so die Meinung von Analysten, die Chance, auch ohne nennenswerte klinische Tests hier jetzt eine größere Zulassung am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



