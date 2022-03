Gilead Sciences Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Gilead Sciences, ein Unternehmen aus dem Markt "Biotechnologie", notiert aktuell (Stand 08:52 Uhr) mit 59.42 USD ein wenig im Plus (+0.4 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Gilead Sciences auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für die Gilead Sciences sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 6 Buc, 9 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Gilead Sciences-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (2 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Gilead Sciences. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 73,92 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 24,41 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 59,42 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Gilead Sciences konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Gilead Sciences auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Dividende: Gilead Sciences schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Biotechnologie auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,79 % und somit 3,18 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,61 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

