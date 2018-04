Gilead Sciences-Aktie: Ein Signal der Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

Die Aktie von Gilead Sciences ist in den vergangenen Tagen kaum vom Fleck gekommen. Dies ist allerdings wieder ein gutes Zeichen, meinen die Analysten. Denn die Aktie befand sich in den vergangenen Monaten in einer leichten Abwärtsbewegung. Dabei sind die Kurse nun erneut bei der festeren Unterstützung in Höhe von 60 Euro angekommen. Darauf lasse sich aufbauen, zumal die Kurse nun ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.