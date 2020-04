Gilead Sciences Aktie: Der Corona-Gewinner!

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Gilead Sciences ist jetzt in den Fokus der Märkte geraten. Das Unternehmen wird derzeit mit dem Medikament Remdesivir als „der" Gewinner der Corona-Zeit schlechthin betrachtet. Der Aktienkurs könnte bei einer erfolgreichen Medikation und bei einem erfolgreichen Ausbau der Produktionskapazitäten das bisherige Kursziel bei 75 Euro und darüber hinaus dann in Höhe von 100 Euro einfach erreichen, so die Aussage der Analysten.



