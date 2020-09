Gilead Sciences Aktie: Bald wieder gen Norden?

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Gilead Sciences Aktie: Das Wertpapier des Biotechnologieunternehmens hat nun fast die Unterkante der Seitwärtsphase erreicht, in der es schon seit 2018 verharrt. Damit steigt allerdings auch die Chance, dass es in nicht allzu weiter Ferne einen Anstieg geben kann. Was muss dazu passieren? Die Bullen müssen um spätestens 60,00 USD eine kleine Bodenbildung aufs Parkett legen und den Kurs abermals gen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung