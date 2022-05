Gilead-Aktie: Wichtige Gewinnmitteilung!

RBC Capital Market sieht das erste Quartal von Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) als ein solides Quartal an, in dem der Cashflow von Veklury das Ergebnis übertraf, das Kerngeschäft trotz saisonaler Gegenwinde solide war und die Betriebskosten im Rahmen blieben. Aufschwung im 2. bis 4. Quartal Der Analyst merkt an, dass die Geschichte etwas katalysatorarm bleibt, insbesondere da transformative M&A wahrscheinlich… Hier weiterlesen