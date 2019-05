Gildan Activewear: Was bedeutet das für den Kurs?

Für die Aktie Gildan Activewear aus dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 17.05.2019, 23:21 Uhr, ein Kurs von 50,67 CAD geführt.

Unser Analystenteam hat Gildan Activewear auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Gildan Activewear wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 4 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Gildan Activewear-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (1 Buy, 4 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Gildan Activewear liegt im Mittel wiederum bei 36,4 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 50,44 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -27,84 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Gildan Activewear insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Gildan Activewear investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,43 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 24,59 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Gildan Activewear liegt mit einem Wert von 17,47 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 44 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von 31,47. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".