Singapur (ots/PRNewswire) - Die Treue-App für mobile Zahlungen wendet sich an KMU und VerbraucherGiift, der "Treue-Marktplatz" für den Austausch von Treueguthaben (Punkte, Meilen, Geschenkkarten, Prämien), gab heute die Einführung von GiiftPay, einem Bündnis-Prämienprogramm für KMU und Verbraucher, bekannt.Mit der Komplettlösung GiiftPay können sich Händler für das Giift-Bündnisprogramm anmelden, es sofort über ihr Zahlungsgateway bereitstellen und den Verbrauchern beim Bezahlen Bündnispunkte ausstellen. GiiftPay ermöglicht es den Händlern auch, digitale Angebote für Millionen von Verbrauchern zu erstellen und zu veröffentlichen, die von dem Bündnisprogramm unterstützt werden, und so ihr Geschäft anzukurbeln.GiiftPay ist eine hochmoderne Lösung und hat vor allem für folgende Gruppen zahlreiche Vorteile:- Kleine Händler, die gerne an einem großen Prämienprogramm teilnehmen möchten, um zusätzliche Kunden aus dem Programmnetzwerk zu gewinnen;- Zahlungsabwickler, Gateways oder E-Wallets, die ihren Händlern Zusatzleistungen zu ihren bisherigen Transaktionslösungen anbieten möchten;- Verbraucher, die gerne Treuepunkte sammeln, die sie überall einlösen können. "GiiftPay bietet ein einzigartiges Wertversprechen, sowohl für Zahlungsgateways, mobile Zahlungstechnologien, kleine Händler als auch für Verbraucher. Mit GiiftPay wenden wir uns an einen riesigen Markt, der aus Tausenden von Zahlungsabwicklern und E-Wallets, Millionen von KMU und Milliarden Dollar an täglichen Transaktionen besteht. Unser Ziel ist es, GiiftPay in einer solchen Umgebung einzusetzen", fügte Pascal Xatart, Mitbegründer & Leiter von Giift, hinzu.Informationen zu Giift.com: Die innovative End-to-End-Technologie zur Kundenbindung von Giift verwandelt Prämienprogramme in austauschbare Währungen. Giift ist in mehr als 50 Ländern tätig und betreibt Niederlassungen in New York, London, Singapur, Wuhan, Nairobi, Dubai, Jakarta, Mumbai, Colombo, Doha und Dhaka. Das Geschäftsmodell von Giift basiert auf Transaktionen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1162353/Giift_Logo.jpgWeitere Informationen zu dieser Mitteilung erhalten Sie bei:pascal.xatart@giift.comwww.giift.com (http://www.giift.com/)Original-Content von: giift.com, übermittelt durch news aktuell