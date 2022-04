Gigaset und BREKO launchen WLAN-Router / Neue Kooperation soll Routerknappheit entschärfen und Engpässe im Glasfaserausbau verhindern

Bonn (ots) -Die Einkaufsgemeinschaft des Bundesverbands Breitbandkommunikation (BREKO) bringt mit dem deutschen Telefonhersteller Gigaset ein erstes gemeinsames Routermodell auf den Markt. Der Gigaset ONE X8100 wurde in Zusammenarbeit mit BREKO-Netzbetreibern umgesetzt und steht ab Mai 2022 dem kompletten Markt zur Verfügung.Die über 400 BREKO-Unternehmen, darunter über 225 überregionale und regionale Netzbetreiber sowie Stadtwerke, versorgen sowohl Ballungsräume als auch ländliche Gebiete mit hochleistungsfähigen Glasfaseranschlüssen und leisten mit einem Anteil am innerdeutschen Glasfaserausbau von 60 Prozent einen maßgeblichen Beitrag zur Erreichung der Breitbandziele der Bundesregierung. Um die Versorgung mit Glasfaseranschlüssen auch in Zeiten von Chipmangel und Router-Engpässen zu gewährleisten, bietet der Verband im Rahmen einer langfristig angelegten Partnerschaft mit Gigaset, einem der weltweit größten Hersteller für Schnurlostelefone und Marktführer in Europa, ab sofort eine Alternative zum bisherigen Routerangebot. Das neue Gigaset Modell ONE X8100 ist ab Mai 2022 exklusiv über die BREKO Einkaufsgemeinschaft für den gesamten Markt verfügbar.Router-Taskforce arbeitet seit 2021Mitte 2021 formierte sich eine gemeinsame Taskforce aus BREKO und Gigaset sowie Vertretern der angeschlossenen Carrier. Ein wesentliches Ziel des gemeinsamen Projekts war es, Maßnahmen zur Sicherung des Glasfaserausbaus zu diskutieren und voranzutreiben. Für Gigaset als über lange Jahre erfolgreichen Telefonhersteller bedeutet die Partnerschaft mit dem BREKO den Einstieg in einen gänzlich neuen Markt. Die Routerentwicklung hat bei Gigaset eine sehr hohe Priorität und wurde eng vom langjährigen CEO und Vorstandsvorsitzenden Klaus Weßing begleitet."Seit seiner Gründung 1999 tritt der BREKO erfolgreich für den Infrastrukturausbau im deutschen Telekommunikationsmarkt ein. Der Glasfaserausbau in Deutschland ist elementarer Bestandteil, um die Digitalisierung und somit auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen," so Jürgen Magull, Geschäftsführer der BREKO Einkaufsgemeinschaft eG. "Mit Gigaset als Partner können wir den im Verband organisierten Netzbetreiber einen White Label-Router für ihre Ausbauprojekte bereitstellen. Das sorgt dafür, dass Endkunden möglichst schnell angebunden werden und ihren Glasfaseranschluss auch nutzen können.""Wir freuen uns sehr, dass wir dank dieser Partnerschaft den Glasfaserausbau in Deutschland unterstützen und nun gemeinsam mit dem BREKO eine Routeralternative für die zahlreichen Netzbetreiber und Stadtwerke anbieten können", so Klaus Weßing. "Für Kundinnen und Kunden bedeutet dies, eine neue Alternative zur Auswahl zu haben. Mit dem starken BREKO-Netzwerk können Kunden weiterhin auf lokale Partner setzen und erhalten zudem mit Gigaset eine Größe im Bereich Telekommunikation mit klarem "Made in Germany"-Qualitätsversprechen und zukunftsorientierten Cloud-Services", schließt Klaus Weßing.Router für Multimedia und TelefonieDer schlanke Gigaset ONE X8100 kommt ganz in weiß, mit einem zentralen, runden Button und dezenten, dimmbaren LED-Statusanzeigen. Seine Designsprache macht eines klar: Er will fester Bestandteil des vernetzten Zuhauses werden und sich nicht hinter Möbeln verstecken. Mit seinen zahlreichen Anschlüssen, Verbindungsmöglichkeiten und Funkstandards ist er äußerst kontaktfreudig und übernimmt neben seiner optimalen Eignung für den Glasfaser-Anschluss auch die Rolle der Basisstation für DECT-Telefone. Nur ein Gerät, nur ein Netzstecker. Die ganze Technologie befindet sich im kompakten Gehäuse des Gigaset ONE X8100 - einschließlich der leistungsstarken Antennen, die das Internet auch in die letzte Ecke großer Wohnungen bringen.Der etablierte und gängige WiFi 5 Standard garantiert besten Empfang mit bis zu 2.533 Mbit/s auf mehreren Geräten gleichzeitig. Beamforming richtet die Antennen des ONE X8100 gezielt auf die mit dem WLAN-Netz verbundenen Geräte aus, anstatt unkoordiniert in alle Richtungen zu senden. Für Sicherheit sorgen die Standards WPA, WPA2, WPA Mixed, WPA-PSK.Gemeinsam mit den BREKO-Netzbetreibern sollen weitere Router-Modelle entwickelt werden, auch ein reiner Glasfaser-Router gehört zu den Plänen der langfristig angelegten Partnerschaft zwischen BREKO und Gigaset.__________________________________________________________________________Über den BREKOAls führender Glasfaserverband mit über 400 Mitgliedsunternehmen setzt sich der Bundesverband Breitbandkommunikation e.V. (BREKO) erfolgreich für den Wettbewerb im deutschen Telekommunikationsmarkt ein. Seine Mitglieder setzen klar auf die zukunftssichere Glasfaser und zeichnen aktuell für 80 Prozent des wettbewerblichen Ausbaus von Glasfaseranschlüssen bis in die Gebäude und Wohnungen verantwortlich. Die mehr als 225 im Verband organisierten Telekommunikations-Netzbetreiber versorgen sowohl Ballungsräume als auch ländliche Gebiete mit zukunftssicheren Glasfaseranschlüssen. Dazu haben sie im Jahr 2020 2,9 Mrd. Euro investiert und dabei einen Umsatz in Höhe von 5 Mrd. Euro erwirtschaftet. Weitere Informationen finden Sie unter brekoverband.de.Über GigasetGigaset ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert auch international mit etwa 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in rund 51 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen auch ein umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Anwendungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für KMU und Enterprise.Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und unterliegt damit den höchsten Transparenzanforderungen. 