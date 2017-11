Gigaset pro erweitert die Maxwell-Familie um neues Maxwell 2 - Der Anbieter von Geschäftskommunikationslösungen bietet jetzt ein komplettes IP-Desktop-Portfolio (FOTO)

Bocholt (ots) -Gigaset pro, Anbieter professioneller Kommunikationslösungen fürkleine und mittlere Unternehmen, präsentiert das Modell Maxwell 2.Das neue Desktop-Telefon für die professionelleGeschäftskommunikation vervollständigt die Produktpalette von Gigasetpro für das Jahr 2017 und nimmt innerhalb der Maxwell-Familie dieperfekte Position zwischen den Maxwell Basic- und Maxwell 3-Gerätenein. Zusammen mit dem kürzlich eingeführten Maxwell Expansion Modulebietet Gigaset pro jetzt ein solides Portfolio anIP-Desktop-Lösungen.Programmier- und erweiterbares TastenfeldDas neue Gigaset Maxwell 2 wurde entwickelt, um Vieltelefoniererund ihre Unternehmen auf komfortable Weise zu unterstützen. Der großemonochrome TFT-Bildschirm bietet auch bei großen Winkeln und großenEntfernungen eine intuitive Bedienung und eine deutliche Übersicht.Darüber hinaus zeigt die von vorne und hinten sichtbare LED-Anzeigeauf der Oberseite des Geräts Aktivität an. Acht programmierbareTasten für Besatzlampenfelder (BLF) und Kurzwahl ermöglichen demBenutzer die einfache Annahme und Weiterleitung eingehender Anrufe.Und selbst für Benutzer, die mehr Tasten benötigen, ist das Maxwell 2eine gute Wahl, da sowohl eine rechts- als auch linksseitigeErweiterung mit bis zu drei Maxwell Expansion Modules möglich ist.InteroperabilitätEbenso wie das Maxwell Basic und das Maxwell 3 basiert das neueMaxwell 2 auf der hoch entwickelten Software Plattform von Gigasetpro - Interoperabilität ist daher gewährleistet. Julien Marguerite,Leiter Business Customers International Sales bei der Gigaset proGroup: "Dies führt zu einer verbesserten Time-to-Market und einemprofessionelleren Service. Wir beobachten einen enormen Wandel hin zuIP-Diensten innerhalb der B2B-Telekommunikationsbranche - sowohl vorOrt als auch in der Cloud, in Kombination mit einer größerenServicemöglichkeit und dem Aufstieg des Internets der Dinge in derIT-Branche. Das Maxwell 2 ist für führende PBX- und Cloud-basierteVoIP-Telefonie-Anbieter zertifiziert, einschließlich der Netzwerkevon Plattformen, die auf Broadsoft, Kwebbl, Centile und Asteriskbasieren. Unsere Gigaset pro Software Plattform gewährleistetKompatibilität, Qualität und Interoperabilität für zertifizierteNetzwerke. Außerdem werden das Maxwell Basic, das Maxwell 2 und 3sowie zukünftige Produkte auf derselben Plattform basieren. Diesbedeutet, dass das Produkt für Wiederverkäufer leicht zu verkaufenist, da es sich um eine bewährte und zertifizierte Technologiehandelt."Komplette KommunikationslösungDas Maxwell 2 ist zwischen dem Maxwell Basic und dem Maxwell 3angesiedelt. Im Vergleich zum "standardmäßigen" Maxwell Basic Telefonbietet es den Endbenutzern zusätzlichen Komfort und ist einfunktionelleres Gerät als das Maxwell 3. Ron Cottaar, MarketingleiterEMEA bei Gigaset pro: "Bei Gigaset verfügen wir über diePremium-Marke und erstklassige Produkte zur Unterstützung kompletterKommunikationslösungen. Unser Ziel ist es, Endpunktgeräte aller Artals Zugangspunkt zu Unified Communications (UC) anzubieten. Ausdiesem Grund bieten wir ein einzigartiges Portfolio an, das alledenkbaren persönlichen Endgeräte abdeckt. Von Gigaset Smartphones undGigaset DECT-Telefonen bis hin zu einer Reihe von Desktop-Telefonenim Bereich der Maxwell-Serie. Mit der Maxwell-Linie, und dem Maxwell2 im Besonderen, haben wir den Fokus auf die Benutzerfreundlichkeitund die Kundennachfrage gelegt. In Kombination mit dem MaxwellExpansion Module und früheren Maxwell-Modellen sind wir mit diesemneuen Mitglied der Maxwell-Familie in der Lage, ein vollständigesIP-Desktop-Portfolio anzubieten. Auf diese Weise verbessern wirunsere Zusammenarbeit mit Internet Service Providern, da diese einkomplettes Portfolio separaten Produkten bevorzugen. 'Solution wiseSelling' wird daher in den kommenden Jahren neben DECT- undSmartphone-Verkäufen über denselben Wiederverkäufer und den Vertriebmit ISP-Zertifizierungen ein wichtiger Schwerpunkt sein."Bildmaterial zur Meldung können Sie hier herunterladen:https://ftp.ffpr.de/_BougxscFs0oBkRÜber Gigaset proGigaset pro - Teil der Gigaset Group - beliefert Geschäftskundenauf der ganzen Welt mit seiner breiten Palette an Premium-Produktenund bietet Kommunikationslösungen mit der Flexibilität und denFunktionen zur Erfüllung der Anforderung ihres einzigartigenGeschäftsumfeldes. Produkte von Gigaset pro sind darauf ausgelegt, injedem Bereich - einschließlich Benutzerfreundlichkeit, Flexibilitätund Kompatibilität - zu überzeugen. Gigaset vertreibt seinpro-Portfolio über ein Netzwerk zertifizierter Partner und dabeischwerpunktmäßig über EMEA.Pressekontakt:Fink & Fuchs AGTanja Walter-Dunne+49 (0)611 74131-45tanja.walter.dunne@finkfuchs.deOriginal-Content von: Gigaset pro, übermittelt durch news aktuell