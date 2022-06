Gigaset, ist immer für eine Überraschung gut!

An der Heimatbörse Xetra notiert Gigaset per 01.06.2022, 11:36 Uhr bei 0.29 EUR. Gigaset zählt zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Gigaset einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Gigaset jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Gigaset. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Gigaset beträgt das aktuelle KGV 116,09. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 36,71. Gigaset ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Gigaset. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 46,15 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Gigaset momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Gigaset auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,86). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Gigaset wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.