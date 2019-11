Gigaset: Kennen Sie schon das Einhorn-Smartphone?

Gigaset AG (WKN: 515600) stellt das „Pummelphone“ für die namensgleiche Pummeleinhorn GmbH her – laut Gigaset ein Anbieter, der weltweit für Einhorn-Merchandise bekannt ist. Die auch als Einhorn-Smartphones bezeichneten Pummelphones basieren auf dem im Juli neuvorgestellten GS195-Smartphone-Modell von Gigaset und zeichnen sich durch ein extra Pummel & Friends Design aus.

Über „spezielle Hintergründe sowie Tondateien für System- und Klingeltöne“ liefert das Einhorn-Smartphone ganz besondere Eindrücke. Dank einer möglichen Lasergravur kann das Pummelphone gar mit eigenen Initialen versehen werden. Es ist zum Preis von 199,00 Euro online bei Gigaset und Amazon erhältlich.

Sonderanfertigung made in Bocholt

Das Pummelphone ist made in Germany und die Serie quasi eine Sonderanfertigung des Gigaset-Werks in Bocholt. Gigaset betonte heute, dass die „Produktion in Bocholt flexible und individualisierte Verfahren mit hoher Fertigungstiefe“ ermögliche.

Die Nachricht ist ein bisschen witzig und die Idee dürfte bei der Einhorn-Fangemeinde gut ankommen. Aktionäre blicken allerdings auf das große Ganze und zuletzt trübte sich der Kurs der Gigaset-Aktie weiter ein.