Gigaset: Jetzt ist es bekannt

Nachdem Gigaset im August für die erste Jahreshälfte von 2016 die Rückkehr in die Gewinnzone (vor Steuern) meldete, setzte die Aktie zu einer Kurs-Rallye an. Die sich abzeichnende positive Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte wurde gestern von Unternehmensseite bestätigt. Wie die Prime-Standard-Firma mitteilte, konnte 2016 ein Gewinn nach Steuern von 4 Millionen...