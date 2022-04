Gigaset: Award abgeräumt!

Plus X Award 2022: Gigaset erneut Fachhandelsmarke des Jahres Trotz Corona-Pandemie und Chip-Krise. Gigaset ist und bleibt der Partner für den Telekommunikationsfachhandel Die Marke Gigaset ist in Deutschland, Europa und der Welt zu Hause. Das Traditionsunternehmen ist nicht nur Europas Nr. 1 für DECT-Telefonie, sondern auch eine der bekanntesten Telekommunikationsmarken weltweit. In rund 54 Ländern schätzen Privat- und Geschäftskunden die… Hier weiterlesen