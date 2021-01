Gigantisches Potenzial gesucht? 2 Wachstumsaktien, die ich 2021 auf dem Schirm haben würde!

Weitere Suchergebnisse zu "Teladoc":

Suchst du ein gigantisches Potenzial bei einer Aktie? Falls ja, bist du bei Wachstumsaktien definitiv richtig. Auch die kommenden zwölf Monate können dabei ein wichtiger und wegweisender Zeitraum sein, in dem einige Wachstumsgeschichten ihre operative Stärke ausspielen.

Wenn du mich fragst, könnten die Aktien von Teladoc Health (WKN: A14VPK) und von Zalando (WKN: ZAL111) zu diesem Kreis gezählt werden. Warum, fragst du dich? Genau darum soll es im Folgenden gehen!

Teladoc Health: Die Telemedizin kann viel beweisen!

Eine erste Aktie, die in Zeiten von COVID-19 ordentlich aufgedreht hat, ist die von Teladoc Health. Das heißt, Investoren, die frühzeitig auf diese Wachstumschance gesetzt haben, können sich bereits über eine solide Rendite freuen. Jedoch dürfte langfristig noch eine Menge mehr Potenzial vorhanden sein. Ja, sogar womöglich im Jahr 2021.

So allmählich dürfte der Zeitraum kommen, in dem der Corona-Effekt verblasst. Wenn du mich fragst, ist das auch gut so. Die Wachstumsgeschichte von Teladoc Health sollte nämlich von mehr abhängig sein als einer kurzfristigen Sonderkonjunktur. Wir sprechen hier vielleicht von einem nachhaltigen Katalysator im Rahmen dieser spannenden Wachstumsgeschichte.

Der Markt der Medizin ist gigantisch, allerdings findet das meiste noch immer sehr analog statt. Das zeigt: Teladoc Health besitzt viele Möglichkeiten, um frischen Wind in diesen Markt zu bringen. Mit Livongo Health hat sich das Management außerdem die Option gesichert, in den Markt der digitalen Gesundheitsdaten einzudringen. Vielleicht werden auch Patientendaten künftig zunehmend digitaler.

Wenn Teladoc Health es schafft, das Momentum aufrechtzuerhalten (auch nach COVID-19), so sehe ich einen jahrzehntelangen Wachstumsmarkt auf die Aktie und das Unternehmen zukommen. Der Weg könnte zwar holprig werden, Datenschutz wird beispielsweise gewiss ein Thema. Allerdings könnte 2021 der Zeitraum sein, in dem die Aktie von Teladoc Health eines beweist: Sie ist mehr als ein kurzes Aufflackern.

Zalando: Höher, schneller, weiter …?

Auch die Zalando-Aktie gehört zum Kreis der Corona-Profiteure. Mit Blick auf den Aktienkurs seit dem Corona-Crashtief können wir das erkennen. Allerdings ist die Wachstumsgeschichte deutlich trendstärker: Der E-Commerce hat vom Grundsatz her schließlich schon bewiesen, dass er die Zukunft des Handels ist.

Zalando baut derzeit sein operatives Fundament konsequent aus. In Zeiten des Lockdowns sind mehr und mehr Verbraucher gezwungen, auf digitale Wege zu gehen, um an Kleidung zu kommen. Das sollte einen Effekt auf das Gross Merchandise Volume sowie auch die Umsätze und die Ergebnisse haben. Das ist zumindest die kurzfristige Sichtweise.

Auch hier geht es allerdings um mehr: Die Zalando-Aktie dürfte beweisen, dass das Netzwerk konsequent stärker und ausgebaut wird. Mit weniger stationärem Einzelhandel könnten sich die Marktanteile in Richtung E-Commerce verschieben. Ein größerer Käuferkreis dürfte dabei eine wertvolle Ausgangslage schaffen, um das Wachstum auch zukünftig hoch zu halten.

Was ich daher künftig beobachten werde, ist das Folgende: Wie werden sich Nutzer und durchschnittliche Bestellungen bei Zalando verhalten? Wenn wir hier ein Momentum beobachten können, so spricht das für mich dafür, dass sich das Konsumverhalten verändert. Beziehungsweise in Richtung E-Commerce verschiebt.

Gigantisches Potenzial bei diesen Wachstumsaktien!

Teladoc Health und Zalando könnten daher ein gigantisches Potenzial in 2021 besitzen. Wenn diese Wachstumsaktien beweisen, dass ihre Investitionsthesen aufgehen und auch nach COVID-19 anhalten, so dürfte die Rallye weitergehen. Sowohl in 2021 als auch in den kommenden Jahren.

The post Gigantisches Potenzial gesucht? 2 Wachstumsaktien, die ich 2021 auf dem Schirm haben würde! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Teladoc Health und Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health und Zalando.

Motley Fool Deutschland 2021